原标题：2023完美收官 比亚迪年销破300万破纪录

据比亚迪最新公告，公司12月销售34.1万辆，同比增长45%。全年销售302.4万辆，同比增长61.9%，超额完成年初定下的300万辆目标。

年销量超300万辆，意味着比亚迪一次性获得了四个销量冠军：中国汽车市场品牌销量冠军、中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场集团销量冠军，和世界新能源汽车市场销量冠军，一举成为行业“四冠王”。

行业人士指出，自大众于1984年进入中国市场成立合资车企以来，时隔39年，中国车企终于夺回了中国汽车市场的销售冠军，这无疑是中国汽车崛起的一个重要标志。

从全球视野来看，2023年上半年，比亚迪成为中国汽车工业70年来首个进入世界销量前十的中国品牌，并于年底正式超越铃木集团位列全球销量第九，这也标志着中国品牌正在改写全球汽车产业格局。

对于一家巨无霸企业而言，持续实现高增长极为困难，但偏偏比亚迪做到了：2021年销售74万辆，增长73.3 %；2022年销售186万，增长152.5 %；2023年销售302万，增长61.9 %，成为中国乃至全球唯一在高销量情况下仍然保持高速增长的车企，比亚迪一个月的销量或单一车型的年销量甚至相当于不少车企一年的销量。

业绩飙升的背后，除了一贯以来强大的技术优势，多品牌成效显著、乘用车出海“狂飙”更让我们看到比亚迪强大的发展后劲。

在多品牌矩阵方面， 2023年比亚迪汉月均销售近2万辆，比亚迪唐月均销售破1万辆。汉、唐双旗舰累计销量突破百万，树立主流中高端市场新标杆。豪华品牌腾势发展迅猛，腾势D9取得了2023年中国市场全品类MPV销量冠军。

更让人惊讶的是，仰望品牌的首款车型仰望U8在其首个完整交付月实现了销售1593辆的好成绩，不仅刷新了自主品牌百万级汽车的月销量纪录，还正式进入长期被海外汽车品牌垄断的百万级汽车销量Top10；方程豹品牌的首款车型豹5在其首个完整交付月销售了5086辆，一举改变中国硬派越野赛道的格局。

在出海方面，比亚迪2023全年出口超24万辆，同比增长334%。比亚迪新能源足迹已经覆盖全球六大洲的70多个国家和地区，超400个城市。未来比亚迪还会有更多车型走向海外，持续巩固全球领先地位，出海将成为比亚迪强劲增长极。

年销量300万辆，这不仅是比亚迪的高光时刻，更是整个中国汽车工业过往数十年的沉淀，是从打开国门、市场换技术，到如今成为全球新能源汽车战略高地的历史性转变。

(责编：曹淼、李源)

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