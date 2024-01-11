人民网北京1月11日电 （记者王连香）记者从铁路12306科创中心获悉，自1月11日零时起，铁路12306网站（含手机客户端）优化升级候补购票功能，增加候补订单和备选方案数量，扩大候补订单兑现时间选择范围，临时新增旅客列车席位优先配售给已提交候补订单的旅客，将进一步提高旅客候补购票成功率。

铁路12306科创中心相关负责人介绍，为提升旅客购票体验，铁路部门加大研发力度，对铁路12306候补购票功能进行了优化升级。

一是增加候补订单数量。每名旅客可提交的待兑现候补订单数量由2个增至6个，每个订单最多可添加9名乘车人。

二是增加备选方案数量。原来旅客提交候补订单时，可选择相邻2个乘车日期、每个日期可选择5个“车次+席别”的组合，最多可选择10个组合。优化升级后，旅客可选择预售期内任意3个乘车日期，累计最多可选择60个“日期+车次”的组合，每个车次可选多个席别。

三是扩大候补订单兑现时间选择范围。原来候补订单截止兑现时间最晚为开车前2小时，优化升级后调整为开车前20分钟，旅客可在更大范围内根据实际情况自主选择修改截止兑现时间。

四是临时新增旅客列车席位优先配售给已提交候补订单的旅客。旅客在提交候补订单时，可选择接受购买符合出行需求的新增旅客列车车票，如铁路部门临时新增旅客列车，在车票起售时，铁路12306将自动优先配售给已提交候补订单的旅客，旅客无需人工查询增开列车信息再购票。

该负责人指出，铁路部门将持续优化12306系统功能，为广大旅客提供更加优质高效的购票服务。同时，提示广大旅客朋友，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)

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