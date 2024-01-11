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农业银行绘就消保教育宣传“美丽画卷”

2024年01月11日14:55 | 来源：新华网
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原标题：农业银行绘就消保教育宣传“美丽画卷”

　　2023年，农业银行积极贯彻“以人民为中心”的发展思想，坚持金融工作的政治性、人民性，以提升金融服务品质为重点，将金融知识宣传普及工作作为履行社会责任、保护消费者权益的重要抓手，多层次、立体化普及金融知识，用心、用情、用力绘就金融消费者权益保护教育宣传的“美丽画卷”。2023年，农业银行累计开展各类集中宣传活动13.7万余次，投入宣传人员近76.7万人次，参与营业网点2.2万余个，活动触及消费者近10.32亿人次。

　　以精心筹划为笔，书写笃行不怠的消保新篇章。2023年初，农业银行精心制定了金融知识宣传普及工作计划，明确了指导思想、工作目标、计划安排和工作要求，为全年教育宣传工作谋篇布局。本着“打铁还需自身硬”的原则，2023年6月至8月在全行范围内举办首届“学消保 懂消保 用消保”知识竞赛，累计近20万名员工参与，以赛代训、以赛促学，提升员工消保意识和服务能力。各分支机构加强内部联动，统筹活动开展。坚持数字赋能，加大资源投入，大力推动建设“线上+线下”“集中性+阵地化”“总行+分行+子公司”的金融宣传全网格，以展示促服务，以行动树形象，以宣传创品牌，以行动赢口碑。

　　以主题活动为纸，承载重点人群的消保温度。农业银行在“3˙15消费者权益保护教育宣传周”“普及金融知识，守住‘钱袋子’”“普及金融知识万里行”“金融消费者权益保护教育宣传月”等集中教育宣传活动期间，聚焦“一老一小一新”、残障人士等重点人群，围绕日常生活所涉及的金融服务场景，结合消费者反映焦点、社会关注热点和高频事项，积极组织开展针对性教育宣传活动，不断提升消费者的获得感、幸福感和安全感。据统计，农业银行累计面向老年人、残障人士等群体开展活动19805次，面向新市民群体开展活动14340次，面向学校和年轻群体开展活动12665次。

　　以推陈出新为色，拓展宣传活动的消保维度。2023年10月，农业银行结合中华优秀传统文化，以美丽中国山水为设计蓝本，融合鲜明的青绿底色，在手机银行推出“‘农情消保’数字化展厅”。设置求知厅、影视厅、图书馆、文化馆、地方馆五大模块，为不同消费者提供差异化的传播方式和金融知识，满足不同年龄、不同兴趣爱好人群的金融知识需求。以“五结合”方式推进“五进入”活动，将“进农村”和“助力乡村振兴”相结合，“进社区”和“金融便民利民”相结合，“进校园”和“金融素养提升”相结合，“进企业”和“服务实体经济”相结合，“进商圈”和“提振消费信心”相结合，持续做好教育宣传，进一步把群众诉求放在心里，把贴心服务送到客户手里。据统计，农业银行累计开展“五进入”活动28688次，其中“进农村”7221次，“进社区”6321次，“进学校”4468次，“进企业”5398次，“进商圈”5280次。

　　以扩大宣传为墨，勾勒因地制宜的消保广度。农业银行充分利用点多面广的优势，积极开展“行长接待日”“微讲堂”“微沙龙”等活动，通过小游戏、有奖问答、机器人互动等形式，提高客户参与感，提升教育宣传效果。通过微信、微博、短视频平台、直播平台、新闻媒体等，持续推送金融知识视频、漫画120余个，为消费者普及金融知识。积极搭建互动平台,广邀政府部门、新闻媒体等部门共同参与到教育宣传活动中，全力打造教育宣传的示范“工程”，成功举办“金融知识进校园”中国人民大学专场活动。

　　以活动质效为彩，描绘踏石留印的消保深度。农业银行充分发挥金融服务乡村振兴的主力军作用，在全国832个脱贫县广泛开展“金融宣讲乡村行”活动，利用“乡村大舞台”“乡村大喇叭”等，将金融知识送入“百姓家”。聚焦消费者反映强烈的热点难点问题，扎实“办好为民实事”，持续打造“农情服务”品牌。据统计，农业银行累计开展为民办实事409项，其中落实“利民”政策61项，推出“惠民”举措248项，升级“便民”服务100项，有效解决金融消费者急难愁盼问题。

　　新的一年，新的征程。农业银行将接续奋斗、砥砺前行，不断探索金融知识教育宣传新形式、新方法，丰富宣传手段，提升宣传活动的趣味性、互动性，将更多金融知识送到消费者身边。

(责编：董童、李源)
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