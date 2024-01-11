引力一号遥一商业运载火箭成功发射。来源：中国太原卫星发射中心

人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，1月11日13时30分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号遥一商业运载火箭，将搭载的云遥一号18-20星3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。这次任务是引力一号商业运载火箭的首次飞行。

记者从中国航天科技集团第四研究院（以下简称航天科技四院）获悉，该型火箭创造了全球起飞推力最大固体运载火箭、中国乃至世界首型全固体捆绑（固体芯级+固体助推动力）运载火箭等多项纪录，同时这也是我国首个海上成功发射的捆绑构型运载火箭。

据了解，“引力一号”火箭高度约为30米，起飞质量405吨，起飞推力600吨，近地轨道运载能力6.5吨，500千米太阳同步轨道（SSO）运载能力4.2吨。比世界上现役推力最大的固体火箭欧空局“织女星-C”起飞质量高出195吨、起飞推力高出141吨。火箭配套的4型7枚固体大推力发动机均由航天科技四院研制。

此次首飞成功，全面检验考核了捆绑式运载火箭构型下固体发动机的强适应、高可靠和易用性，对进一步扩充我国中低轨卫星多样化、规模化发射能力，拓展我国运载火箭型谱、推动空间科学发展意义重大，标志着固体动力在宇航和商业航天运载领域的应用拓展取得了新的突破。

(责编：赵竹青、吕骞)

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