人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）空天信息技术是什么？它又如何改变我们的生活？近日，我国出版《空天之眼》科普书籍，以图文结合的形式，展现了空天信息技术在载荷、平台、数据获取、处理、应用等业务链条的相关内容，尤其介绍了空天信息技术在多个行业领域的典型应用案例，并以遥感影像的形式展现了雄浑壮美的自然景观和我国日新月异的经济社会发展。

《空天之眼》一书，由中国科学院空天信息创新研究院（以下简称空天院）相关科研与管理工作者共同编写，由浙江教育出版社出版发行。

本书由中国科学院院士、空天院院长吴一戎题序。吴一戎指出，空天信息技术是支撑国家产业和社会数字化转型的重要战略性新兴技术和产业，已成为驱动引领高质量发展的新动力，同时在社会服务、民生经济方面扮演着越来越重要的角色。他强调了科学普及在培育科学精神、培养科技创新人才、营造社会创新氛围等方面的重要作用，指出科技创新水平和后劲越来越依赖于国民科学素养的整体提升。他表示，空天院将继续把科学普及作为重要责任与义务，发挥国家空天信息领域国家队在传播科学知识、提高公众科学素养方面的积极作用，切实以创新和科普的双重动力推动实现高水平科技自立自强和建设科技强国。

11日，《空天之眼》新书分享会在北京举行，本书主编王小梅介绍了图书的创作背景及团队近年来开展的科普活动实践，表示本书的出版是科研与管理、科学传播工作者的“双向奔赴”。她表示，希望更多志同道合的人集结起来，在科普的内容开发、形式创新、队伍建设等方面协同工作，将科学普及工作做得更好、更有效果。

本书副主编、空天院研究员张文娟以“空天之眼：感知地球家园”为主题，分享了空天信息领域之眼——遥感科学技术发展与应用。她指出，通过与多学科、多领域知识相结合，遥感科学技术在农业、林业、地质、地理、生态、环境、城市、大气、海洋等方面都发挥了重要作用，可以说空天信息技术在改变生活、创造生活，已与我们的生产生活密不可分。

(责编：赵竹青、吕骞)

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