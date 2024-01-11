新华社北京1月11日电（记者任沁沁）公安部11日发布最新统计，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，全年新注册登记743万辆；全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆；机动车驾驶人达5.23亿人，其中汽车驾驶人4.86亿人。

截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。

2023年全国新注册登记机动车3480万辆，比2022年增加1.6万辆，增长0.05%。其中，新注册登记汽车2456万辆，比2022年增加133万辆，增长5.73%，自2014年以来已连续10年新注册登记量超过2000万辆。

截至2023年底，全国机动车驾驶人数量达5.23亿人，其中汽车驾驶人4.86亿人，占驾驶人总数92.92%。2023年，全国新领证驾驶人2429万人。140万人取得“轻型牵引挂车”准驾车型（C6）驾驶证，促进房车旅游新业态发展。

全国有94个城市汽车保有量超过百万辆，与2022年相比增加10个城市，其中43个城市超200万辆，25个城市超300万辆，成都、北京、重庆、上海、苏州等5个城市超过500万辆。

2023年，全国公安交管部门共办理机动车转让登记业务3415万笔。其中，汽车转让登记业务3187万笔，占93.32%。公安部会同商务部等部门推出便利异地交易登记等系列改革措施，更好促进二手车流通。自2020年以来，全国二手汽车交易登记量已连续4年超过汽车新车上牌量。

各地公安交管部门积极推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办，2023年全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务1.17亿次，与2022年相比增加2061万次，增长21.44%。自2021年公安部全面推行机动车驾驶证电子化以来，已有2.29亿驾驶人通过“交管12123”APP申领电子驾驶证。

(责编：卫嘉、白宇)

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