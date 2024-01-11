人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国新能源汽车保有量超过2000万辆

2024年01月11日15:28 | 来源：新华网
小字号

新华社北京1月11日电（记者任沁沁）公安部11日发布最新统计，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，全年新注册登记743万辆；全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆；机动车驾驶人达5.23亿人，其中汽车驾驶人4.86亿人。

截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。

2023年全国新注册登记机动车3480万辆，比2022年增加1.6万辆，增长0.05%。其中，新注册登记汽车2456万辆，比2022年增加133万辆，增长5.73%，自2014年以来已连续10年新注册登记量超过2000万辆。

截至2023年底，全国机动车驾驶人数量达5.23亿人，其中汽车驾驶人4.86亿人，占驾驶人总数92.92%。2023年，全国新领证驾驶人2429万人。140万人取得“轻型牵引挂车”准驾车型（C6）驾驶证，促进房车旅游新业态发展。

全国有94个城市汽车保有量超过百万辆，与2022年相比增加10个城市，其中43个城市超200万辆，25个城市超300万辆，成都、北京、重庆、上海、苏州等5个城市超过500万辆。

2023年，全国公安交管部门共办理机动车转让登记业务3415万笔。其中，汽车转让登记业务3187万笔，占93.32%。公安部会同商务部等部门推出便利异地交易登记等系列改革措施，更好促进二手车流通。自2020年以来，全国二手汽车交易登记量已连续4年超过汽车新车上牌量。

各地公安交管部门积极推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办，2023年全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务1.17亿次，与2022年相比增加2061万次，增长21.44%。自2021年公安部全面推行机动车驾驶证电子化以来，已有2.29亿驾驶人通过“交管12123”APP申领电子驾驶证。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首次突破3000万辆 2023年我国汽车产销创历史新高
　　人民网北京1月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。其中，我国汽车出口达491万辆，有望成为世界第一汽车出口国。…
铁路12306网优化升级候补购票功能 进一步提高购票成功率
　　人民网北京1月11日电 （记者王连香）记者从铁路12306科创中心获悉，自1月11日零时起，铁路12306网站（含手机客户端）优化升级候补购票功能，增加候补订单和备选方案数量，扩大候补订单兑现时间选择范围，临时新增旅客列车席位优先配售给已提交候补订单的旅客，将进一步提高旅客候补购票成功率。 铁路12306科创中心相关负责人介绍，为提升旅客购票体验，铁路部门加大研发力度，对铁路12306候补购票功能进行了优化升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部