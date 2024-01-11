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滴滴代驾上线冬季司机守护计划 落地“伴夜食堂”顺路单等多项举措

2024年01月11日15:51 | 来源：央广网
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原标题：滴滴代驾上线冬季司机守护计划 落地“伴夜食堂”顺路单等多项举措

与近期的人气火爆相比，夜间气温低至零下25℃的哈尔滨，用刺骨来形容毫不夸张。户外作业的代驾司机，用厚厚的棉服、充电羽绒服、加热鞋垫、狗皮帽子和滑雪眼镜来抵御寒冷和大风。为感谢全国广大代驾司机在寒冬中的坚守，滴滴代驾上线冬季司机守护计划，通过“伴夜食堂”、司机顺路单和流动接驳补给大巴等多项举措，关怀司机师傅们。

“伴夜食堂”点亮240城 请师傅们吃夜宵

自2023年12月中下旬起，滴滴代驾在全国240个城市上线“伴夜食堂”司机冬季关怀活动。在每周四、五、六三天，平台免费邀请代驾师傅前往就近的合作面店或者夜宵摊，吃一碗热气腾腾的面，驱走冬夜的疲惫与寒意，为下一程路途积蓄力量。

这是滴滴代驾连续第二年在冬季展开“伴夜食堂”活动，今年进一步扩大范围，已覆盖包括哈尔滨、鄂尔多斯、青岛、北京、上海、重庆、西安、广州等240个城市。师傅们在返程骑行或等单途中，可就近前往门口张贴有“伴夜食堂”海报和竖立指示牌的合作商户，吃上一碗加了鸡腿和鸡蛋的热汤面。

为了不耽误司机接单，也让师傅们能在深夜充饥，这些“伴夜食堂”一般营业至凌晨2点左右，平台会根据地方特色，为师傅们选择有城市味道的当地美食。

此外，在北京等部分城市，平台在夜间高峰时段，设置多个流动接驳补给大巴，接送固定路线上的司机返回热区或返程。停车期间，司机可随时进入车内取暖休息，为手机等电子设备充电等。补给车上同时提供面包、鸡蛋、姜汤和热水等零食饮品供师傅夜间就餐。

直到春节，平台将通过多场线上直播抽奖、司机福利站以及晚会等形式，送给司机师傅手机、棉服、护膝，及米面粮油等各类生活用品，并以直播连线的形式陪伴每一位代驾司机。

顺路单功能上线 守护代驾司机返程

远途骑行一直是代驾司机的痛点，尤其是在寒冷的冬天，师傅们面临着温度低、距离长、能见度差以及电动车电量消耗快等问题。为有效缓解这一难题，尽力帮助代驾司机返程，滴滴代驾自2023年6月起，在部分城市试点顺路单功能，目前已在北京、哈尔滨、上海、深圳、杭州等全国40余个城市上线运营。

该功能场景下，师傅们可通过司机端APP，将家或者离家较近的某个区域设置为顺路单终点。师傅打开顺路单愿接开关后，平台将仅指派起点至终点方向的顺路订单，司机可在完成订单的同时实现返程。

每天，在夜间指定时间段内，每位司机有无限次顺路单机会，并且可在端内修改终点位置三次。该功能上线后，收获了司机群体的一致好评，不少师傅反馈，这既解决了冬季长距离骑车带来的返程焦虑问题，还能兼顾收入。

滴滴代驾相关负责人表示，代驾司机是城市的夜晚守护者，平台希望尽一份微薄的力量守护每位代驾司机。“冬季户外作业非常辛苦，我们希望能通过这些方式给他们提供便利，让师傅们都能在一碗热腾腾的面里，有一些安心的热气，感受城市的温暖。”

(责编：董童、李源)
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