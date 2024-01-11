原标题：国家能源集团优化发展战略 提出：“一个目标、三个作用、六个担当”

1月11日，国家能源集团年度工作新闻发布会在北京召开。会上，国家能源集团发布了优化完善后的企业发展战略，由“一个目标、三型五化、七个一流”调整为“一个目标、三个作用、六个担当”。

一个目标是指“全面建设世界一流清洁低碳能源科技领军企业和一流国有资本投资公司”，三个作用是指发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，六个担当是指担当能源基石、担当转型主力、担当创新先锋、担当经济标兵、担当改革中坚、担当党建示范。

聚焦一个目标

培育具有全球竞争力的世界一流企业，是党的十九大作出的重要战略部署，加快建设世界一流企业是党的二十大提出的新要求。“全面建设世界一流清洁低碳能源科技领军企业和一流国有资本投资公司”，是国家能源集团结合最新时代发展趋势和党中央最新要求确立的最新战略目标，是一切工作的统领。

在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，国家能源集团积极服务国家重大战略，勇做能源供应压舱石、能源革命排头兵，更好发挥国资央企在构建新发展格局、建设现代化产业体系中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，着力践行能源基石、转型主力、创新先锋、经济标兵、改革中坚、党建示范，努力实现“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”。

发挥三个作用

坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，瞄准绿色低碳化、产业数智化发展方向，紧扣行业发展重大问题、紧跟集团重大项目、紧接国家级研发平台，积极参与国家重大科技攻关项目，建设国家级研发应用平台，以大项目建设带动科技创新和产业装备升级，打造具有时代特征、行业领先、质量过硬、国能特色的标志性工程。

深化国有资本投资公司改革，提升资本投资和资本运营能力，提升国有资本配置质量和效率，加强能源产业组织和行业整合，拓展提升优质市场占有率，全力迈向价值链中高端。重塑形成“煤火风光水、化油气氢核等能源谱系+物流贸易金融支撑+产研用融通”综合性现代化产业发展新格局，聚焦“煤电化路港航、产运销科数融”协同一体化核心竞争优势，拓展物流贸易和产业金融，加快平台化、生态化发展，提升产业链供应链韧性和安全水平。坚持传统产业转型升级和战新产业规模化发展双向发力，在煤炭清洁高效利用、煤电节能高效生产、煤化工高端化多元化低碳化发展、新能源新燃料新材料创新突破等领域补短锻长，助力打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

统筹发展和安全，统筹国内和国际两个市场、两种资源，持续做好煤炭煤电煤化工等煤基产业大文章，持续打造多功能综合性现代化能源运输大通道，坚定可再生能源规模化替代步伐。以煤炭保能源安全，着力做到安全高效稳定经济；以煤电保电力稳定，着力做到高效环保灵活；以多元快速创新保可再生能源规模质量发展，着力推进新型能源体系、新型电力系统构建；以一体化数字化国际化保企业综合实力提升，着力强化对经济的战略支撑和对能源资源的安全保障。深入构建本质安全体系，全面加强煤电化路港航全领域全过程安全生产，发挥行业引领示范带动作用。

践行六个担当

深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持煤炭煤电的强调度、强协同，拓展能源保供常态化长效化机制。实施煤炭与煤电联营、煤电与可再生能源联营，建设大矿业、大电源、大基地、大通道、大平台。压紧压实安全生产责任，筑牢安全生产防线，严防重大风险。

聚焦煤基产业+CCUS、新能源+大规模低成本储能等能源技术路线，加大可再生能源开发力度，加强氢能、新型储能、规模化碳减排和资源化利用，积极稳健改变产业重碳局面，加快布局战新产业、未来产业，加快融入绿色“一带一路”建设，坚持链式思维，推进数字化转型，构建新模式、拓展新业态、打造生态圈。

坚持创新驱动发展战略，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。建设科技领军企业，破解制约传统产业升级和战新产业发展的科技难题，在打造原创技术策源地、创新联合体、科研攻关成效等方面位居央企前列。

强化拓市增收和降本增效，完善风险防控体系，注重创造内在价值和长期价值，推动经营业绩量的合理增长和质的有效提升，提升国有资本保值增值水平，助力国民经济稳增长，积极为社会赋能、为经济助力。

加快国有资本投资公司建设，完善中国特色现代企业治理体系，抓实抓好专业化整合、区域化融合，健全职责清晰、简约高效、运转流畅的管控模式。

打造“安全、合规、合作、创新”文化，实施RISE品牌战略，树立全球可持续能源典范形象。落实“三级联动、三维落实”全面从严治党体系，深化正风肃纪反腐，持续营造风清气正良好政治生态。

(责编：曹淼、李源)

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