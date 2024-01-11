人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国再添MEMS传感器产线 助力战略新兴产业发展

2024年01月11日16:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团获悉，近日，MEMS（微电子机械系统）传感器产业创新基地竣工揭牌仪式在河北省石家庄市举行。新建的MEMS传感器封装测试与系统集成产品线，可新增2000万只（套）/年的MEMS传感器生产能力。

万物互联时代，只要需要感知的领域，都需要传感器。MEMS传感器应用到汽车上，就化身成汽车“五官”，实时检测和测量加速度、倾斜、旋转和多自由度运动，精确完成“全天候”定位定向。以MEMS传感器为核心打造的惯性导航系统，能在GPS、北斗、5G等信号不佳时“挺身而出”，利用感知的道路信息和对汽车航迹的推演，提供即时定位和导航功能。

据了解，该项目集MEMS研发、设计、制造、封装测试和系统集成于一体，能够满足航空航天、新能源汽车、人工智能等战略新兴行业对MEMS核心产品的需求。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
总结典型经验发挥示范效应 第五批全国农村公共服务典型案例发布
　　人民网北京1月11日电 （记者李栋）着力精准提供更多优质公共服务，提高乡村公共服务便利度，是全面推进乡村振兴的重要一环。11日，第五批全国农村公共服务典型案例在京发布，17个典型案例最终脱颖而出，涵盖农村医疗、养老、文化、体育、卫生等领域，为各地区加强农村公共服务建设提供经验借鉴。…
我国再添MEMS传感器产线 助力战略新兴产业发展
　　人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团获悉，近日，MEMS（微电子机械系统）传感器产业创新基地竣工揭牌仪式在河北省石家庄市举行。新建的MEMS传感器封装测试与系统集成产品线，可新增2000万只（套）/年的MEMS传感器生产能力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部