人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团获悉，近日，MEMS（微电子机械系统）传感器产业创新基地竣工揭牌仪式在河北省石家庄市举行。新建的MEMS传感器封装测试与系统集成产品线，可新增2000万只（套）/年的MEMS传感器生产能力。

万物互联时代，只要需要感知的领域，都需要传感器。MEMS传感器应用到汽车上，就化身成汽车“五官”，实时检测和测量加速度、倾斜、旋转和多自由度运动，精确完成“全天候”定位定向。以MEMS传感器为核心打造的惯性导航系统，能在GPS、北斗、5G等信号不佳时“挺身而出”，利用感知的道路信息和对汽车航迹的推演，提供即时定位和导航功能。

据了解，该项目集MEMS研发、设计、制造、封装测试和系统集成于一体，能够满足航空航天、新能源汽车、人工智能等战略新兴行业对MEMS核心产品的需求。

(责编：赵竹青、吕骞)

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