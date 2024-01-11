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我国连续11年成为全球最大网络零售市场

2024年01月11日20:15 | 来源：新华网
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新华社北京1月11日电（记者 谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷11日在例行新闻发布会上说，我国连续11年成为全球最大网络零售市场。

今年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》实施满五年。束珏婷说，自2019年《中华人民共和国电子商务法》实施以来，我国电子商务营商环境不断优化，电子商务已经成为数字经济中发展规模最大、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的重要组成部分，在服务构建新发展格局中发挥了积极作用。

一是规模效益显著提升。我国电子商务交易总额由2018年的31.63万亿元增长至2022年的43.83万亿元，实物商品网上零售额占社零总额的比重超过四分之一，电子商务成为数字化转型新引擎，化工、建材等一批交易额过千亿的B2B平台涌现，国家电子商务示范基地带动形成服装、家具等30余个特色化数字产业带。五年来，电子商务从业人数从4700万增加至超过7000万。

二是国际合作逐步深化。“丝路电商”伙伴国扩大到30个，云上大讲堂惠及80多个国家。在上海创建“丝路电商”合作先行区，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地。我国已签署的22个自贸协定中有13个包含电子商务的内容。《中华人民共和国电子商务法》和互联网司法列入亚太经合组织公共政策案例库的中国实践。

三是规制体系日渐完善。商务部等部门以《中华人民共和国电子商务法》为基础，结合原有立法和实践经验，从规划、政策、标准等领域协同发力，印发《“十四五”电子商务发展规划》，发布《电子商务企业诚信档案评价规范》《直播电子商务平台管理与服务规范》等行业标准，着力引导行业规范健康发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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