本报记者 刘晓宇

图为整理篾香。

许建福摄

闻香祈愿。

林明辉摄

图为晒香场景。

张文庆摄

永春香传统手工制作技艺流程9式

第一式：沾，将竹枝在适当长度上沾水，使其能搓上黏粉；

第二式：搓，使竹枝能均匀搓上黏粉，以搓揉的方式将黏粉附着在湿润的香芯上；

第三式：浸，水分有助于黏粉产生黏性，以便黏附香粉。将打好底的香枝浸水至与黏粉同一高度；

第四式：展，将香枝展开成扇形，撒上香料粉，使每支香均匀地黏附上香料粉；

第五式：抡，展香撒上香粉后，用双手手掌将香做圆形转动，使香料粉均匀附着在香枝上，并适时将有瑕疵的香挑出；

第六式：切，以右掌和右臂弯抱住香枝，左手在上，让香枝圆形转动互相摩擦；

第七式：晾，将制好的线香均匀交错晾在香架上；

第八式：染，在香脚部分浸染红色染料；

第九式：晒，将染好香脚的香重新晾开在香架上，晒至完全干燥即可。

很多人认识福建永春，是从一根香开始的。从色彩鲜艳的香到形态各样的养生香，从家庭作坊式的制作方式到自动化智能化的机器规模化生产，从本地自产自销的小众手工商品到拓展产业链、农文旅融合的产业集群发展，近年来，永春县在坚守传统制香工艺基础上，不断加强产品创新，形成香产业发展集群。作为“中国四大制香基地”之一的永春县，目前有制香企业300多家，香产品种类达1000多种，国内市场销售覆盖率达80％以上。目前，永春香全产业链产值突破百亿元。

和别的地方相比，永春香产业究竟有何特别之处？记者进行了探访。

沿袭数百年的制香技艺

来到永春县五里街镇的蒲庆兰香室，一进院子，香气扑鼻、沁人心脾。沾水、打底、展香、抡香、切香、染香、晒香、跺香……60多岁的福建省非物质文化遗产永春香传承人蒲良宫，把一套制香流程玩得纯熟。

除了一台香料粉碎机，在蒲庆兰香室再无别的大型机械设备。蒲良宫表示，制香器具是百年前家族传承下来的，搓香粉时浸水的陶瓮，已经用了150多年。

蒲良宫是香室的主人，同时也是旅居福建泉州的阿拉伯人后裔。其祖先蒲寿庚是阿拉伯香料商人，南宋时期经海路往返两国。至明末清初时，蒲氏后人已定居泉州地区多年，与当地人通婚采用汉姓。清顺治年间，蒲寿庚的后代蒲世茂为躲避战火，迁居永春县达埔镇汉口村。

蒲氏家族来到永春后，业务从原先的经营香料拓展到制作篾香。他们将阿拉伯制香技术融入中国传统香文化，改良创造出了永春香。依托当地丰富的竹资源，这种香以细小的竹篾为骨，将异域香料研成粉末后涂于篾骨，称为永春篾香。蒲氏族人还将制香手艺传授给了广大乡亲，永春的制香史由此开启。

袅袅香气轻烟，穿越近四百年。蒲氏一族将闻香、品香、配香、制香技艺代代相传，传至蒲良宫已是第10代。自幼学艺的蒲良宫仍然沿袭着数百年前祖先留传下来的制香技艺。“我所制的香，至今仍坚持运用古法工艺手制，没有添加化学物质。”蒲良宫告诉记者，作为中外文化交流的产物，永春香颇为讲究“手艺”。一尺长的永春香，经历十多道工序，层层叠加，方才制成。

科技推动转型升级

但传承并不拒绝创新。一根纤细的篾香，包含了几百项国家级专利。创新热情从何而来？这源于永春县实施科技创新“四个倍增计划”，从多方面激励企业创新，如对数字化改造的企业给予支持；为香企选认科技特派员；对企业新购设备给予奖励等，不断推动永春香产业转型升级。近年来，永春县一批制香企业脱颖而出，通过加大新产品研发，加快转型升级，整个产业进入工业化发展阶段。

走进中国香都产业园一区的彬达制香厂。偌大的空地上，一排排正在晾晒的香，鳞次栉比、色彩斑斓，让人目不暇接。在生产车间，记者看到制香机正在高效运转着，不时有三两个工人在观察生产过程。不远处，竹签香、线香、沉香、檀香等产品包装出厂。“现在盘香、线香等都通过自动化的机器进行生产，只需要一两个人操作，可以抵得上原来手工制作的100多人。”彬达制香厂董事长曾建全介绍。

作为永春香产业的龙头企业，彬达制香厂拥有30多名中级及以上专业技术人才，近年来又投入数百万元资金，联合福建医科大学和福建中医药大学，研发出新型的“乌沉香”。该香种具备杀菌、净化空气等功效，广泛运用于汽车、家居等领域。

曾建全告诉记者，在中国的药典里，中草药有6086种，其中近500种可以作为制香原料。香原料为毛竹、艾草、甘草、丁香、沉香等，黏性物质为滑楠树、水麻皮等，都是一些可再生物质。

除了制作工艺流程外，曾建全认为永春香的科技含量很大程度上体现在配伍步骤上。“天然中草药都要经过破碎、黏末，过晒（精选），根据合适的比例才能‘锻造’出好的香料，比如中草药大黄，本身是有腥臭味道的，经过浸泡、烘焙等物理反应过程，就产生香气了。”曾建全说。

在国家级高新技术企业永春达盛香业的展厅里，记者看到了各式各样的养生香。其中新推的一款香品“闻香转运”远销东南亚、欧洲等地，许多福建华侨心头都萦绕着家乡的这缕香味。“这款新品能除甲醛、能抗菌，还能释放负离子，让人养心安神。”达盛香业股份有限公司董事长洪清洁介绍，这款香品植入负离子技术，有多项专利，颇受市场青睐。

从各式各样的家居香，到抗菌消炎的功能香……依靠科技创新，近年来，永春香产业不断发展壮大，涉香产业从业人员超4万人，品牌效应凸显。彬达、兴隆、联发等重点香企年产值均超亿元。

“目前永春香产业已发展成为永春县特色主导产业。已建成占地1200亩的中国香都香品产业园，15家实力企业入驻并投产，另有4家香企正在建设或筹建中。”永春县达埔镇镇长洪炳灶说。

打造涉香新业态

近年来，随着永春香不断向保健养生、居家用品方向转型升级，打造全产业链的重要性逐渐凸显。一到假日，中国香都香品产业园就会迎来大量游客，人们尽情感受永春香的特色与魅力。

2023年12月，在彬达创意产业园，记者看到众多年轻游客或聚精会神地观看香道表演，或熏香品茗、闻香赏画……很多人尝试了一种叫“掷香花”的传统晒香方法：将一捆篾香扎成一束，往地上轻掷，落地后用双手轻扭香束使之自然摊开，篾香便像一朵花一样绽放开来，让人赏心悦目。

彬达创意产业园是福建省首批旅游工厂。在这里，游客不仅可以自己动手掷香花、制作天然熏香，亲身体验制香的过程和乐趣，还可以了解永春香的“海丝”情缘，观看篾香、搓香、盘香、水车动力制作香料等传统工艺制作方法，了解永春香文化的丰富内涵和深厚底蕴。

在消费提质升级的背景下，不少香业企业推动“香业+旅游”“香业+文化”“香业+设计”等跨界合作，为香产业注入新活力，提升产业竞争力。曾建全告诉记者，从2011年起，彬达公司就出资2000万元建设创意产业园，把昔日高深的香文化，重新引入寻常百姓家。“每逢周末或节假日，产业园会迎来八方游客，体验香艺香技的乐趣。”

当地政府还努力引导香产业往芳香产业方向发展，在传统的居家养生香基础上，探索发展精油提取、生活熏香、芳香疗愈等新业态。“我们持续挖掘古书记载的香料，通过现代科技研发，努力开发出更多产品，比如香水、香精、香料，以及具有消毒、防病、抗甲醛功能性香产品，一个产业链可以连接30多个产业链，这是一个潜力无限的产业，目前处于繁荣复兴的阶段。”曾建全说。

文旅融合助力香产业多元发展的同时，永春香经营者也在努力开拓海外市场。

永春香产业是一个“两头在外”的产业：原料在外，市场在外。永春香产品种类有300多种，而原料大部分从越南、马来西亚等国进口。永春香的国内市场销售覆盖率达80%以上，在东南亚地区，市场占有率也达到33%以上，每3根香就有1根由永春生产。

“创新类产品丰富后，海外市场也逐渐打开了。现在，公司香类产品热销东南亚、中东地区，也开始接到美国、加拿大以及欧洲一些国家客商的部分订单。”曾建全说，我们把国外的香原料买进来，把高附加值的香产品卖到全世界，不断延伸永春香应用领域。

“永春香产业将努力培育芳香康养业态，构建‘香料种植、香精提取、精油康养’为一体的香产业格局，形成香料种植、天然香料植物精油提取、香品制作研发、居家用香、生活香芬、香文旅等一二三产业融合，推动香产业向芳香产业转型升级，打造中国芳香康养高地。”永春县达埔镇党委书记林文永说。

2006年“永春篾香”获得国家地理标志产品保护。2014年，中国轻工业联合会和中国日用杂品工业协会授予永春县达埔镇“中国香都·永春达埔”称号。2017年永春香制作技艺被福建省政府列入第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。2021年6月，福建香制作技艺（永春香，闽南天然香）被纳入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

目前，永春香企共获得福建省著名商标8个，福建省农业产业化龙头企业8家，泉州市知名商标10个，有16家制香企业通过ISO认证，拥有国家授权专利374件，5家企业成为全国卫生香行业标准起草单位。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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