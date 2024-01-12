本报记者 李晓晴 李卓尔

麦仁村的服装制作车间。

村民从刘大庄酱菜厂下班，孩子在家门口玩耍。

麦仁学校的学生在做课间操。

工人在车间里包装袜子。

以上图片均为李晓晴摄

核心阅读

习近平总书记强调，“要提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，强化农民增收举措，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。”

2023年12月5日到20日，本报记者来到河南省虞城县站集镇麦仁村驻村实践锻炼。麦仁村位于站集镇西部，距镇政府1.5公里，辖6个自然村、10个村民小组，村民2540人，耕地面积2650亩。半个月与乡亲们同吃同住同劳动，记者坚持写《驻村日记》，记录下乡村振兴一线的澎湃活力，记录下乡亲们奔向美好生活的奋斗热情。本期《新农村》周刊摘选部分日记，带读者细品麦仁村的振兴账本。

产业发展账——

乡村产业联农带农，2023年村民人均收入超过1.6万元

12月11日 小雪转阴

今天是驻村第六天，昨晚下了场雪，地里绿油油的麦苗盖上了“棉被”。

一早出门，就遇到身穿蓝色工装的村民刘信开着叉车忙活。“俺往酱菜厂运豆角，干了7年了，刘大庄酱菜是俺们村自己的品牌！”刘信说。

记得驻村第一天，麦仁村党支部书记刘礼君就介绍过，刘攀登是村里的致富带头人，他开的酱菜厂拓宽了村民的增收渠道。

我们跟随刘信来到酱菜厂。厂区按加工品类与加工工序划分出工作区间，工人们正有条不紊地在生产线上忙碌，货架上整齐堆叠着各式包装好的酱菜：有腊八蒜、糖蒜、豆角、萝卜干、泡椒等。刘攀登走过来说：“眼下主要卖腊八蒜和糖蒜，2023年厂里销量比上年增加了20%。”

小酱菜如何发展成村里的支柱产业？

刘攀登说：“俺家以前是作坊式生产，我父亲那会儿每天早晨4点就得起床，去镇上赶集卖酱菜。9年前俺建起了加工厂，现在做酱菜和以前大不一样了。”

产能大幅提升。刘攀登介绍，厂里配备了两台全自动真空包装机、一台半自动真空包装机，24小时运转，一天就能打包13万包，“机械化大大提升了产能，我们能接更多的单子了。”

冷库保障质量。2023年，县里投资44万元在村里建起了冷库，刘攀登全年支付村集体8万元租金。“以前冬天做腊八蒜，温度控制不好，做出来的腊八蒜有时一批绿、一批不绿，有了控温冷库以后，产品质量有保证，而且夏天也可以做腊八蒜。”刘攀登说。

电商拓宽销路。麦仁村地处317省道和208省道交界处，发展电商交通便利。“俺2018年开始做电商，坐在家里就有车来拉，货能往全国发。这生意越做越有奔头。”刘攀登满脸喜悦地说。

酱菜厂做出了名堂，如何带动更多的乡亲？

从刘攀登的酱菜厂出来，记者碰上村民张玉霞牵着孩子回家吃午饭。

“俺家就在厂附近，每天中午都能回家给孩子做饭，吃完午饭再回厂里上班，挣钱不耽误顾家。”张玉霞笑着告诉记者，她在厂里主要做快递打包，一年能挣4万多块钱。

刘大庄酱菜厂解决了村里30多人的稳定就业。大蒜收获的时候，鲜蒜送到腌池前，需要大量工人修剪蒜头，“每年‘五一’一过，俺们村加上附近村，四五百人前前后后要干20多天，人均能增收两三千元。”刘攀登说。

除了务工，刘大庄酱菜厂还通过订单带动种植户增收。

村民刘献伟今年49岁，3个儿子都在外地打工，他和妻子在家带4个孙子孙女。刘献伟是个种地老把式，一共种了17亩地，每年都会拿出三四亩地种蒜，“村里有酱菜厂，不愁销路。”

刘献伟算起账：“蒜种、肥料、人工，一亩地成本大概1000元，收入能有5000元，去年我种了3亩蒜，净赚了1.2万元。”

“一年光散蒜我就能收差不多20万斤，都是俺们村和周边村的村民种的，大伙儿收上来拉到我这儿卖。”刘攀登告诉记者，除了收蒜，酱菜厂还收豆角、芥菜、萝卜等。

“村里就得有攀登这么能干的带头人，我们尽力帮他做好服务。现在村里有‘企业+农户’‘帮扶车间+脱贫户’等模式，我们还会继续完善联农带农机制，把产业增值收益更多留给村民。”刘礼君介绍，村里的企业除了刘大庄酱菜厂，还有绿佳食品、辛家驴肉、倩雅内衣等，带动不少村民在家门口稳定就业。

记者跟踪了解到，2023年麦仁村人均收入超过1.6万元，村集体经济收入20多万元。

脱贫户增收账——

监测帮扶措施到位，脱贫群众家门口有活干，月均收入1500元左右

12月14日 大雪

屋外飘着大雪，早晨4点，村民刘钦平就和妻子起床了。没一会儿，一盆盆面粉就摆放齐整，两口子开工做起了面条。

按照一斤面两斤水的比例，刘钦平将原材料倒进缸中，然后将原料缸放进压面机，打开按钮。面团被压成面饼后，切割成鲜面条晾挂起来。两口子将面条称好、装袋后，将两辆三轮车装得满满的，冒着纷飞的大雪，分头送货去了。

7点多，刘钦平的电动三轮车开到了麦仁村的好运来超市，老板朱雷鸣开门收面。按照前一天晚上在微信上的约定，刘钦平放下40斤面条后就迅速赶往下一家。

10点刚过，刘钦平跟妻子送完面条回到家里。雪这会儿已经停了，刘钦平给记者倒上热水，在对面椅子上坐下。

“您大雪天也照常做面、送面吗？”记者问。

“对，大年三十也不休息。这周边就我一家做鲜面条，我不做大家就没得吃了，呵呵！”刘钦平回答。

眼前，55岁的刘钦平劲头十足。可在2016年，他因心脏病一度被定为贫困户。

“那时一年到头看病，没法下地干活。后来村里帮忙申请了扶贫小额贷款，我买了这一整套做面条的机器，总共贷了1万元，一年就还清了。到现在做了7年面条了，日子一年比一年好。”

刘钦平算起了他家的收入账：鲜面条两块钱一斤，成本一块五，每天大约做400斤，一个月能挣6000块钱。“俺家还有三亩九分地，秋天种小麦，夏天种玉米，一年下来，总收入有9万多元。”

在麦仁村，像刘钦平这样稳定增收的脱贫户还有不少，村里对脱贫户的防返贫监测和帮扶一直不放松。

村干部介绍，2022年秋天，他们走访发现，村民李中信因为肺结核住进了医院。

“我们收集了他家的信息，先核对政策，看是否符合监测户申请条件，然后开会讨论、公示，批下来后立刻按流程帮他申请了低保。”麦仁村驻村第一书记宋孝舜说。

来到李中信家，大门上贴的“2023监测对象明白卡”十分醒目，卡上一项项列出了对他家的帮扶情况。

李中信肺结核已初步治愈，招呼记者坐下后，他打开了话匣子：“我2022年11月被纳入监测户后，村干部立刻帮我申请了低保，每个月多了300多块收入。多亏了这个政策，让我日子过得宽松多了。”

宋孝舜介绍，麦仁村现有脱贫户164户，其中监测户4户，风险消除监测户4户。村里有帮扶基地、帮扶车间，经营状况良好，带动400多名脱贫群众月均收入1500元左右，有活干有钱挣，脱贫户整体发展动力足。

返乡青年创业账——

发展条件好，扶持政策优，6个年轻人返乡创业，带动七八十人就业

12月16日 晴转多云

雪后气温大幅降低。“今年小麦种得都晚，现在降温对小麦好。”麦仁村包村干部郭红旗指着路两边的麦田说。

来到一片在建大棚的田地，村民刘标正在给大棚扎压条。最近，他天天一大早就钻进棚里，采摘成熟的辣椒，采一批卖一批。

记者钻进大棚，里边特别温暖。“棚里可比外头暖和多了。”刘标笑着说，“我回村种地第四年了，这个棚夏天种西瓜，冬天种蔬菜。我以前是网络工程师，在外头给人装宽带，28岁那年回了村里，一来是小孩、老人需要照顾；二来是村里发展条件比以前好多了，种大棚有效益，不比在外头打工差。”

谈起这些年来村里的变化，刘标很是感慨：“变化太大了！要不是村里修了那条排涝水渠，夏天下暴雨，我的瓜就得淹了。”

刘标对种蔬菜瓜果很有信心：“基础设施有保障，大棚更是高科技，你看，调温调湿、滴灌设备都配上了，种的品种也好，不仅产量有保障，而且还能卖上好价钱。”

“俺现在有52个大棚，每个建造成本2000元，两到三年更换一次。土地流转、种子、化肥、农药、人工等费用全算下来，一个西瓜棚种植成本约5000元。俺的大棚西瓜，比露天西瓜早上市两个月，价格卖得高，每个棚净收益在2000元左右。”刘标告诉记者，“我今年打算再加30个棚，这两天正抓紧搭建，春节前瓜苗得移栽进棚。”

郭红旗介绍，麦仁村鼓励青年返乡创业。“这些年村里持续完善基础设施，修了排涝沟，给田地都配套了电站、水井，还修了座标准化粪污处理场，不仅美化了村庄环境，生产的肥料各家都可以按需取用。”

生产条件全方位改善，道路硬化、村庄美化、河渠靓化、庭院绿化等工程陆续实施，越来越多的年轻人返乡创业。

1989年出生的刘坤之前在浙江海宁打工，2022年他带着技术返乡，开起了嘉瑞沙发厂，专门做沙发套。

记者来到沙发厂时，刘坤正伏案裁剪布匹，妻子带着纺织工人将裁剪好的布匹织成沙发套。

“俺15岁就出去打工了，眼看着村里发展得越来越好，交通又这么方便，就动了回来创业的心思。”刘坤告诉记者，“村里帮了俺不少，这家门面就是村支书出面协调帮俺租下来的。有新的扶持政策，村干部都会第一时间通知俺。比如稳定经营一年以后，就能申请5000元补助，还能减免一定比例的租金、水电费用等。”

记者来到二楼，6名工人正在缝纫机前忙碌，吴亚芳是其中之一。“俺之前在外地做了10多年沙发套，现在家门口就能打工，而且比以前挣得一点也不少。”吴亚芳说。

刘坤算了自己的创业账：目前手上的订单能做到2024年7、8月份，每天能做100多套，加上各种补贴，一年大概能收入15万元，还能带动14个工人，人均年收入六七万元。

“这3年村里陆续回来了6个年轻人，有种地的，也有开厂的，带动了七八十个村民就业。我们聘请专家来村里进行技术指导，每年至少4次，帮助对接服务企业。总之，千方百计努力营造更好的创业环境，让返乡创业年轻人能成事、留得住，让村庄发展更有活力。”郭红旗说。

基本公共服务账——

就近入学、小病不出村、常见病不出镇，乡亲们日子过得更踏实

12月18日 阴

上午10点，下课铃一响，麦仁学校的学生们迅速在操场上整齐排列，做起了课间操。

操场西侧干净明亮的食堂里，厨师们正在准备孩子们的午餐，大锅里“咕嘟咕嘟”炖着鸡肉，蒸箱冒着腾腾热气。今天中午的餐食是椒香鸡块、清炒白玉菇、馒头和小米粥。

麦仁学校从幼儿园到初中，一共483名学生，其中一至九年级的学生在食堂用餐。这样荤素搭配的营养午餐，一顿只需1元钱。

脱贫户刘洋的两个孩子都在麦仁学校就读。记者和他一起算了下教育支出账：女儿义务教育阶段免交学杂费，学校免费提供教科书和字典等学习资料，每天有5元的农村义务教育学生营养膳食补助，可以免费在学校吃午饭，每学期还有250元的生活补助。上幼儿园的儿子每学期学费1800元，享受补助500元。

“除了早晚接送两个孩子，孩子妈妈可以在家接点针线活，贴补家用。”刘洋笑着说，“看着孩子们健康快乐，这日子过得真踏实。”

麦仁村落实困难学生资助，对留守儿童“一对一”“多对一”帮扶。每学期开学前，村里都会统计困难学生并逐一走访，给孩子们送去文具、书本等帮扶物资，向监护人详细了解家庭情况、生活状况，讲解资助政策。

民生无小事。在麦仁村，除了孩子上学，村民看病也有保障。

记者从刘洋家出来，遇到了郭红旗，他正要去监测户陈桂英家，“明天要下雪了，老太太身体不好，家里只有她一个人，我去看看她缺不缺啥。”

离陈桂英家还有几米，老人就闻声过来开门，笑吟吟地探出半个身子：“知道是村干部来看我了，他们隔两三天就来一次，一直惦记着我。”陈桂英今年75岁，患有心脏病、高血压等慢性病。

桌面上摆着大大小小的药盒，上面写着“早上半片”“14日吃一片”等字样。因为要吃的药多怕记不住，陈桂英就在开药时，让医生把吃法和医嘱写在药盒上。

记者帮陈桂英算了算看病吃药支出账：老人常吃药品中，有两种是集中采购的中选药品，价格分别是每盒2.48元和6元，另有两种是甲类药品，报销比例100%，算下来，老人每个月花在吃药上的费用不到100元。根据医疗救助政策，她每年缴纳的380元河南省城乡居民基本医疗保险费全额退回。“感谢党的好政策，让俺过上了好日子。”陈桂英连声说。

准备离开时，郭红旗细心叮嘱老人：“下雪了就别骑车出去拿药了，如果不够了，就给高万里打电话。”

高万里是麦仁村卫生室的医生，也是全村脱贫户、监测户的家庭签约医生，经常骑一辆电动车下乡入户开展服务。

“有了家庭医生，生病了打个电话，过会儿大夫就来了。”监测户李中信还有心脏病。记者到他家走访时，刚好高万里医生来定期随访，给老两口免费量血压、测血糖、配送治疗药物。

郭红旗介绍，2023年全村家庭医生团队签约服务和慢性病签约管理率都达到了100%，乡亲们基本实现了小病不出村，常见病不出镇。

离开李中信家，高万里医生又骑上电动车，赶往下一户。一人一车一药箱，他行驶在麦仁村各条村间小路上，风雨无阻守护着村民的健康……

《 人民日报 》（ 2024年01月12日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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