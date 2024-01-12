日前，据乘联会公布的厂商零售销量排行榜显示，2023年广汽丰田全年零售销量达901025台，位居日系第一、合资第三、行业第六。同时，在全行业排名中，该公司从第七上升到第六，拿下日系合资近五年来最好的行业名次。

2023年广州车展上的广汽丰田展位。（受访者供图）

广汽丰田相关负责人表示，相比单一的销量数字，良性的销售结构更加重要。2023年的销售结构呈现出3大特征：一是高价值车型表现好。在2023年销量中，包括三大旗舰、威飒以及威兰达在内的20万以上高价值车型全年销量累计401476台，占比高达44.6%。其中，凯美瑞、汉兰达和赛那三大旗舰销量375515台，占比高达41.7%；二是细分市场爆款多。广汽丰田构筑了丰富的产品矩阵，完整覆盖轿车、SUV、MPV三大品类，在不同价格段不同细分市场均有爆款；三是电动化普及率高。2023年，广汽丰田HEV累计销量突破100万台。得益于HEV的热销，广汽丰田电动化渗透率逐年攀升，从 2022 年的 30.3% 上升到 2023 年的 32.2%。

2023年是中国汽车合资40周年，合资车企培育了包括理念、工厂、设备、人才在内的全方位体系。据了解，广汽丰田不断精进“匠心质造”，践行“造车育人”，切实助力中国汽车产业现代化。作为扎根本土的中国企业，该公司2023年实现产值1450亿元，累计创造工业总产值11912亿元，累计纳税超2000亿。同时，以“制造更好的汽车”和“做当地最好的企业”为目标，连续建成五个世界级汽车工厂，不断稳链强链，推动形成千亿级汽车产业集群，为大湾区建设世界级汽车产业高地贡献力量。此外，该公司还积极践行绿色环保，助力“双碳”战略落地。截至2023年，广汽丰田累计环保总投入已达11.4亿元，打造出车企绿色低碳化样本。

上述负责人介绍，公司坚持长期主义，取得不凡成绩，同时也深刻意识到“智电大潮，合资必须变”。在战略层面，公布了未来三年的新体制、新布局。在新能源赛道，广汽丰田的纯电攻势值得期待。在产品层面，广汽丰田不断巩固油车头部实力。全新第9代凯美瑞已开启预售，将在今年3月份正式上市。

“我们保持奋进姿态，持续更新‘武器库’和‘工具箱’，展现出加速转型变革的决心，夯实‘与中国同频、与时代共进’的能力。从‘引进来’到‘融进去’，从合资1.0到合资2.0，从‘广丰制造’到‘广丰创造’，公司思考的不是一时市场快慢，而是以合资新头部的实力与担当，探索一条具有参考意义的合资新模式，推动更长远、更广泛、更深刻的变革，真正开启智电赛道‘第二增长曲线’。”该负责人在谈到未来公司的发展时表示。

(责编：董童、李源)

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