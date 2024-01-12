刘诗平

据新华社北京1月11日电（记者刘诗平）水利部部长李国英11日在2024年全国水利工作会议上表示，2023年全国农村自来水普及率达到90%。这意味着全国农村自来水普及率达到88%这一目标已提前两年实现。

统计同时显示，2023年，全国开工建设农村供水工程2.3万处，提升了1.1亿农村人口供水保障水平，农村规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

李国英表示，2024年，水利部门推动农村供水高质量发展，全国农村自来水普及率将提升至92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例将达到63%。

(责编：王震、陈键)

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