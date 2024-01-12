新华社济南1月11日电（记者萧海川 张昕怡 丛佳鑫）近年来，经济大省山东在外贸领域持续发力，修内功、强实力、抓生产，加快“走出去”步伐，以新业态、新产品打开海外市场。2024年开年第一个月，记者走访山东多家外贸型企业，倾听来自一线的强劲脉搏。

生产一线开足马力赶订单

机械轰鸣的生产流水线，“吃进”的是挖斗、油缸、发动机等零配件，“吐出”的是一台台崭新的轮式挖掘机。在山东德州（禹城）国家高新技术产业开发区，山东帝盟重工机械有限公司正满负荷运转，160多名员工忙碌在一线。

“轮式挖掘机是我们的拳头产品，两条生产线的订单已排到今年3月。”公司总经理王荣亮告诉记者，企业产品主要用于道路维护、土方施工与林业建设，2023年出口产品规模同比增长90%，“2024年我们看好海外市场，要加足马力走出去”。

据统计，2023年前11个月，山东省实现进出口2.96万亿元，同比增长2.2%，进出口、出口、进口增幅三项指标均高于同期全国平均水平。

各项数据向好背后是企业的活力与韧性。“2023年是运动器材出口的一个高峰，我们出口营收达到7亿元，预计今年外贸还能有40%的增幅。”山东大胡子运动器材有限公司副总经理郑志毅说，目前订单排期超过3个月，其中主要是海外订单。

在企业位于德州宁津县的生产车间里，四处闪烁着蓝色的电焊火光，数百台工业焊接机器人、数控机床和激光切割器同时作业，将钢板切割焊接成一件件健身器材。相邻车间中，新购入的生产设备正安装调试，准备春节前投入生产。

跨境电商，换一条赛道“出海”

近日，在青岛海关所属黄岛海关办结通关手续后，青岛凯瑞祥国际物流有限公司出口的一批宠物用品在青岛港装船发往位于美国的海外仓。

“我们通过出口海外仓等新形式为企业开拓跨境电商海外市场。”公司总经理王霞说，去年为80余家企业的1000票货物申报了跨境电商出口，今年销售态势依旧火热。

“我们支持企业开展跨境电商出口海外仓业务，物流成本低、送达时效高的新模式有助于企业提升竞争力。”黄岛海关企业管理处特殊区域业务科科长方大林说。

据青岛海关统计，2023年前11个月，山东省包括跨境电商在内的外贸新业态进出口2604.8亿元。为促进跨境电商高质量发展，山东立足产业基础优势，创新实施“跨境电商+产业带”培育工程，让更多本土优质产品扬帆出海。

在位于山东济宁高新区的中国农创港（济宁）跨境电商产业园，来自金乡县的大蒜获得外国客商青睐，山东炯心贸易有限公司签下了1.2万美元的大蒜订单。公司总经理韩炬说，入驻产业园发展跨境电商后，订单利润率比之前提高了50%。

“新三样”提升外贸产品“含绿量”

记者走进位于山东枣庄薛城区的山东海帝新能源科技有限公司生产车间，工人们正在赶制出口美国、丹麦的锂电池模组订单。“2023年前11个月，公司出口额达到2.08亿元。目前我们手里有来自德国、日本等国家的订单，生产计划排到了今年3月份。”公司副总经理蒋安勤说。

为保证锂电池运输安全，青岛海关所属枣庄海关创新推广实施“预约查验、集中查验、即报即验、快速出证”查检方式，节省查检时间约60%。

以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的“新三样”，已成为外贸明星。近年来，山东着眼长远，产业“向绿”转型，高附加值的外贸“新三样”在出口结构中展现出亮眼成绩。据青岛海关统计，2023年前11个月，山东省外贸“新三样”出口83.1亿元，同比增长46%。

“‘双碳’是未来发展的趋势，绿色能源产业大有可为。”山东盛拓科集团董事长韩荣涛说，作为一家主要生产销售高性能平板集热器的民营企业，企业去年外贸营业额同比增长65%，新能源产品远销欧洲、中东、东南亚等地区。

“今年我们追加700多万元引才预算，要成立产品研究院。”韩荣涛说，在扩大生产的同时，下一步企业也要发挥人才优势，促进转型升级，增强全球竞争力。

(责编：王震、陈键)

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