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财政部印发指导意见加强数据资产管理

2024年01月12日09:22 | 来源：新华社
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新华社北京1月11日电为深入贯彻落实党中央决策部署，规范和加强数据资产管理，更好推动数字经济发展，财政部日前制定印发了《关于加强数据资产管理的指导意见》。

这是记者11日从财政部了解到的。

指导意见主要包括总体要求、主要任务、实施保障等三方面十八条内容。财政部资产管理司有关负责人表示，针对当前数据资产管理存在的问题，指导意见明确，要以促进全体人民共享数字经济红利、充分释放数据资产价值为目标，以推动数据资产合规高效流通使用为主线，有序推进数据资产化，加强数据资产全过程管理，更好发挥数据资产价值。

指导意见明确了基本原则，即坚持确保安全与合规利用相结合、坚持权利分置与赋能增值相结合、坚持分类分级与平等保护相结合、坚持有效市场与有为政府相结合、坚持创新方式与试点先行相结合。

指导意见确定了主要任务，包括依法合规管理数据资产、明晰数据资产权责关系、完善数据资产相关标准、加强数据资产使用管理、稳妥推动数据资产开发利用、健全数据资产价值评估体系、畅通数据资产收益分配机制、规范数据资产销毁处置、强化数据资产过程监测、加强数据资产应急管理、完善数据资产信息披露和报告、严防数据资产价值应用风险。

(责编：王震、陈键)
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