1月11日13时30分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号遥一商业运载火箭，将搭载的云遥一号18—20星3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。图为1月11日，人们在山东省海阳市连理岛上准备观看海上火箭发射。新华社记者 李紫恒摄

科技日报北京1月11日电 （记者付毅飞）记者从东方空间技术（山东）有限公司（以下简称“东方空间”）获悉，1月11日13时30分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号运载火箭，将云遥一号18—20星3颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是该火箭首次飞行。

引力一号运载火箭由东方空间自主研制。该火箭创造了全球起飞推力最大固体运载火箭、世界首型全固体捆绑（固体芯级+固体助推动力）运载火箭等多项纪录。

引力一号运载火箭采用三级半全固体捆绑构型，高度约为30米，整流罩直径4.2米，芯级和助推器直径同为2.65米，起飞重量405吨，起飞推力600吨，近地轨道运载能力6.5吨，500公里太阳同步轨道运载能力4.2吨。相比国际上现役推力最大的固体火箭——欧空局研制的四级固体运载火箭“织女星-C”，引力一号的起飞质量高出195吨、起飞推力高出141吨。

引力一号所用7台大推力固体发动机由中国航天科技集团四院提供。据四院相关人员介绍，该火箭由芯一级、芯二级、芯三级固体发动机，以及芯一级周身捆绑的4枚固体助推器构成，是迄今全球首型固体芯级捆绑固体助推动力的中型运载火箭。其中助推级、芯一级、芯二级为直径2.6米发动机，芯三级为高精度上面级固体发动机，均采用碳纤维壳体、中能推进剂以及矢量喷管等技术。

作为首款海上发射的捆绑型运载火箭，引力一号进一步提升了我国海上发射技术水平，扩充了我国中型运载火箭海上机动发射能力。该火箭创新采用了适应公路运输（传统是铁轨运输）的灵活机动的垂直转运模式。“芯级+助推”的模块化、组合化捆绑构型设计，使火箭实现了更低重心和更大支撑跨度，“底盘”更稳，能够更好适应海上发射时发射船舶的晃动场景，提高了火箭在高海况恶劣条件下海上运输和发射的适应能力，减少了发射前勤务保障的难度。

“引力一号作为中型捆绑运载火箭，在专业耦合程度、大型壳段生产，乃至日常使用流程及保障方面，都与小型火箭有很大差异。”东方空间联席首席执行官、引力一号总设计师兼总指挥布向伟说。

引力一号运载火箭于2021年3月立项，东方空间研制团队攻克了海陆通用中型运载火箭总体设计及试验、捆绑固体运载火箭多学科耦合优化设计、批量化—低成本—大承载中大型火箭结构及装置设计制造、中型运载火箭多模快速响应发射4大关键技术群。该火箭首飞成功，标志着我国商业运载火箭自主创新取得重大进展，进一步丰富了我国运载火箭型谱，扩充了我国中低轨卫星多样化、规模化发射能力。

(责编：王震、陈键)

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