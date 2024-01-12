原标题：人社部发文推广直播带岗，快手直播带岗用户规模已达2.5亿

1月10日，人社部发布《人力资源社会保障部办公厅关于推进直播带岗在就业公共服务领域应用的通知》，通知指出，直播带岗是数字技术与公共服务融合发展的创新实践，具有体验直观、互动即时、对接精准的特点，在就业服务领域具有广阔的应用空间。

据了解，快手作为直播带岗的平台实践，为线上招聘行业带来14%的新增量，合作企业超过24万家，去重月活跃用户规模已达到2.5亿。直播产业化不仅增加了平台的用户粘性，也开辟了新的商业模式。

直播带岗“昆山模式”促成高质量就业的区域样本

网络直播模式应用于就业招聘、公共就业服务已经发展一段时间。2023年2月，昆山在直播带岗数字化招聘探索上实现了突破，摸索出一套行之有效的政府、企业、平台协同模式，形成高质量就业的区域样本。

“头一天中午报名，第二天下午就分好宿舍，整个流程效率非常高”，已经在昆山就业一年的河南姑娘张晓歌分享了自己的求职经历，以前通过中介找工作时间长、效率低，“在外边跑几天都找不到一个合适的工作”，而这次通过快手直播找工作，“无论是厂区环境还是福利待遇都清清楚楚，安心了不少”。如今，有越来越多像张晓歌一样的求职者通过直播带岗来到昆山，获得职业发展新机遇。

2023年以来，在有力的政策支持与产业环境下，昆山制造企业也纷纷尝试直播带岗。

“从宏观的就业市场来讲，直播带岗可以成为现有就业和就业中介市场变革的推动力。”清华大学社会学系副教授、副系主任、博士生导师，教育部青年长江学者严飞表示，直播带岗的“昆山模式”把人力资源数字化、企业数字化和平台数字化进行三结合，将改变传统就业市场的格局，减轻摩擦性失业。

网络直播促使各类职业数字化转型

网络直播除了助力公共就业服务，加速招聘行业转型外，作为一种新兴的媒体形式，正在改变多个行业的业态。

人社部中国人事科学研究院发布《短视频直播生态催生新职业促进高质量充分就业报告》，指出短视频直播生态推动传统职业视频化转型及数字类新职业发展，带动普惠型就业创业。研究表明，快手平台孕育和催生了174个新职业，创造3621万个就业岗位，8成以上的传统职业开启视频化转型。

中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，以快手为代表的网络直播除了助力公共就业服务，加速招聘行业转型外，正在改变多个行业的业态。这充分显示了网络直播带动新业态、新模式产生的潜力。

据悉，人社部中国就业培训技术指导中心正在联合公共就业服务部门、快手等相关平台企业和机构开展直播带岗有关技术指南研究。

(责编：董童、李源)

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