人民网北京1月12日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2023年全年，杭州海关累计监管“义新欧”中欧班列进出口货运量达120.49万吨，同比增长8.7%。

班列运输量增长的同时，运输的商品也在不断迭代丰富。“义新欧”中欧班列运营方、义乌市天盟实业投资有限公司董事长冯旭斌介绍，目前通过“义新欧”中欧班列运输的产品从最初以日用百货等小商品为主向现在的汽车及配件、光伏产品、机械设备等高货值、高附加值产品全面拓展。

“义新欧”中欧班列凭借稳定、可靠、高效的物流服务有力支撑产业链供应链，品牌影响力在国内国际明显提升，成为浙江积极融入共建“一带一路”倡议的标志性工程和高水平对外开放的“金名片”。目前，“义新欧”中欧班列已开通25条线路、覆盖50多个国家和地区、通达160个城市。

“新的一年，海关将不断强化关地、关铁、关企协作配合，提高监管效能和服务水平，全方位做好中欧班列通关服务保障工作，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展。”杭州海关所属金华海关监管三科科长陆正阳说。

(责编：王震、吕骞)

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