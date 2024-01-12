科技日报北京1月11日电 （记者刘园园）记者11日获悉，通用技术集团所属通用技术高新材料集团有限公司（以下简称“通用技术新材”）阻燃莱赛尔（Lyocell）纤维万吨级生产线日前一次开车成功。这是我国首条万吨级阻燃莱赛尔纤维生产线。

该生产线成套技术由通用技术新材所属中国纺织科学研究院有限公司（以下简称“中纺院”）自主研发，具有自主知识产权。

“阻燃莱赛尔纤维是一种具有持久阻燃性能的高技术纤维新材料，这种纤维以物理共混阻燃剂结合化学改性为基础制备而成。”中纺院“阻燃莱赛尔纤维”项目负责人程春祖告诉科技日报记者，作为新型生物基纤维，阻燃莱赛尔纤维具有安全环保、本质阻燃、吸湿透气性好、强度高等特点。

记者了解到，阻燃莱赛尔纤维可应用于多个领域，市场前景广阔。例如，在消防防护领域，阻燃莱赛尔纤维可用于制造消防抢险救援服、消防面罩、消防内衣等；在特种防护领域，阻燃莱赛尔纤维可用于制造石化行业阻燃服、电力行业防护服、煤炭及冶金行业阻燃防护服等。

据介绍，项目团队经过多年努力，自主设计研发了阻燃莱赛尔纤维专用阻燃剂及其均匀稳定分散体系。经过小试、中试试验线的反复验证，确保了研发成果成功实现产业化。项目团队还根据阻燃莱赛尔纤维成形机理及阻燃剂作用机理，开发了专属阻燃剂及其研磨分散改性技术，保证了纤维素溶解过程中阻燃添加助剂的稳定和均匀分散。

(责编：王震、陈键)

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