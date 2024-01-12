人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

万吨级阻燃莱赛尔纤维生产线开车成功

2024年01月12日09:30 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报北京1月11日电 （记者刘园园）记者11日获悉，通用技术集团所属通用技术高新材料集团有限公司（以下简称“通用技术新材”）阻燃莱赛尔（Lyocell）纤维万吨级生产线日前一次开车成功。这是我国首条万吨级阻燃莱赛尔纤维生产线。

　　该生产线成套技术由通用技术新材所属中国纺织科学研究院有限公司（以下简称“中纺院”）自主研发，具有自主知识产权。

　　“阻燃莱赛尔纤维是一种具有持久阻燃性能的高技术纤维新材料，这种纤维以物理共混阻燃剂结合化学改性为基础制备而成。”中纺院“阻燃莱赛尔纤维”项目负责人程春祖告诉科技日报记者，作为新型生物基纤维，阻燃莱赛尔纤维具有安全环保、本质阻燃、吸湿透气性好、强度高等特点。

　　记者了解到，阻燃莱赛尔纤维可应用于多个领域，市场前景广阔。例如，在消防防护领域，阻燃莱赛尔纤维可用于制造消防抢险救援服、消防面罩、消防内衣等；在特种防护领域，阻燃莱赛尔纤维可用于制造石化行业阻燃服、电力行业防护服、煤炭及冶金行业阻燃防护服等。

　　据介绍，项目团队经过多年努力，自主设计研发了阻燃莱赛尔纤维专用阻燃剂及其均匀稳定分散体系。经过小试、中试试验线的反复验证，确保了研发成果成功实现产业化。项目团队还根据阻燃莱赛尔纤维成形机理及阻燃剂作用机理，开发了专属阻燃剂及其研磨分散改性技术，保证了纤维素溶解过程中阻燃添加助剂的稳定和均匀分散。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
共叙山海深情同谱协作新篇 我国东西部协作成效显著
　　人民网北京1月12日电 （记者李栋）日前，记者从农业农村部获悉：2023年东西部协作省份围绕年度帮扶协议目标任务，密切配合、通力协作、守正创新，有效开展各项工作，一组组振奋人心的数字彰显了东西部协作的显著成绩。 数据显示，截至2023年11月底，东部8个省市向西部10个省区市投入财政援助资金231.9亿元，县均投入5187万元，动员社会力量捐助款物28.5亿元，协作双方互派党政挂职干部3045人、专业技术人才2.5万人。…
产业观察：激光显示产业不断创新 多元化场景打破应用边界
　　一辆小汽车的挡风玻璃上，不时出现各种图像和信息，如导航、车速、油量、天气等，让车辆和行驶信息更加直观……在近日举办的2024年国际消费电子展（以下称2024 CES）上，一辆特别的小车吸引了参观者的目光。 据了解，这是获得CES 2024创新奖的海信车用激光全息HUD和激光全景投影显示技术。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部