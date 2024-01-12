人民网北京1月12日电 （记者王震）1月12日，国新办就2023年全年进出口情况举行发布会。海关总署副署长王令浚介绍，2023年，我国进出口总值41.76万亿元人民币，好于预期、实现了促稳提质目标。其中，“新三样”产品出口首次突破万亿元大关，增长29.9%。

据海关统计，去年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。具体分析，主要有以下6个方面的特点：

一是外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。到第四季度又是一个月比一个月强，同比分别增长了0.8%、1.3%、2.8%，12月份达到了3.81万亿元，这是一个月度规模的历史新高。

二是经营主体活力充足，民营企业主力作用增强。2023年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中，民营企业55.6万家，合计进出口22.36万亿元，增长6.3%，占进出口总值的53.5%，提升3.1个百分点。同期，外商投资企业进出口12.61万亿元，占30.2%；国有企业进出口6.68万亿元，占16%。

三是贸易伙伴多元共进，“一带一路”占比提升。2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。第四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。

四是产品竞争优势稳固，出口动能丰富活跃。2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9%，占出口总值的58.6%；同期劳动密集型产品出口4.11万亿元，占出口总值的17.3%。“新三样”产品（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池）合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%。船舶、家用电器的出口分别增长35.4%和9.9%。出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。

五是国内需求持续恢复，大宗、民生商品进口有序扩大。2023年，我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加15.3%。其中，进口原油、天然气、煤炭等能源产品11.58亿吨，增加27.2%；铁、铝等金属矿砂14.58亿吨，增加7.6%。同期，进口农产品1.64万亿元，增长5%；纺织、衣着鞋帽类消费品进口增长5.6%，首饰、钟表进口分别增长63%、17.2%。

六是高水平开放稳步推进，新平台新业态发展势头良好。2023年，我国自由贸易试验区数量已扩大至22个，合计进出口7.67万亿元，增长2.7%，占进出口总值的18.4%；海南自由贸易港建设深入推进，年度进出口连续三年保持两位数增长。初步统计，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。

(责编：王震、吕骞)

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