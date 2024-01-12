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海关总署：外贸发展的有利条件多于不利因素

2024年01月12日10:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者王震）1月12日，国新办就2023年全年进出口情况举行发布会。海关总署副署长王令浚表示，外贸领域，进出口整体保持增长，有望连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，持续发挥对经济的支撑作用。当前，我国外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。

具体来看，有三方面因素支撑外贸稳定增长：

一是稳外贸政策红利持续释放。2023年，各地方各部门坚决贯彻党中央、国务院关于外贸促稳提质的相关工作部署，在推动外贸稳规模优结构、促进民营经济发展壮大、加快内外贸一体化发展等方面，拿出了一些硬招实招。海关也就优化营商环境、推进京津冀协同发展、推动加工贸易持续高质量发展等，采取了不少有针对性的具体支持措施。各种政策落地见效，红利持续释放，有力稳住了外贸基本盘，激发了新动能。

二是我国超大规模市场和强大生产能力优势。我国拥有最大规模的中等收入群体，是全球最具潜力的大市场，2023年，我国进口了超过5万亿元的大宗商品、近3万亿元的电子元件和近2万亿元的消费品，为各国企业提供广阔市场空间和合作机遇。我国制造业规模位居世界首位，2023年，我国出口了23.51万亿元的制造业产品。

三是每一个外贸经营主体的辛勤努力。2023年，我国有进出口实绩的外贸主体达到64.5万家，创历史新高。应对国际需求变化，广大外贸经营主体迎难而上、锐意进取，积极拓市场、抓订单，不断开辟新的发展空间。

关于今年外贸的形势和预期，王令浚表示，当前，外部需求仍然低迷，多个国际机构预测，今年世界经济和贸易增长整体上不如疫情前；贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，还有像最近的红海航运通道受阻等不确定、难预料因素，都会对贸易活动形成干扰。

但同时也要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，有集中力量办大事的社会主义制度优势，有长期积累形成的超大规模市场和强大生产能力的优势，有不惧风雨、敢闯敢拼、不断创新的广大外贸主体，外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。近期，海关部门对重点进出口企业的调查结果显示，超过3/4的企业预计今年进出口持平或增长，我们有信心、有能力、有条件、有底气推动今年外贸继续向好发展。

(责编：王震、吕骞)
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