原标题：如何破解1700多万货车司机职业伤害保障难题?

近日，内蒙古一货车司机在雪天里淋成雪人，冻得发抖崩溃大哭的画面引发公众广泛讨论与关注。货车司机高强度工作、交通风险极大等不被关注的职业困境也逐渐进入大众视野。道路货运业是畅通国民经济循环的“血脉”，是保障和改善民生的基础性服务行业。长期以来，广大货车司机常年奔波在运输服务第一线，与路为伴、以车为家、十分辛苦。2022年道路货运行业1100多万货运车辆和1700余万货车司机完成了全社会73%的营业性货运量，为支撑经济社会发展、保障和改善民生作出了重要贡献。我国货车司机整体呈现“自雇体制”的身份特点，“碎片化”的劳动形态，“默默无名”的生活工作状态，“抱团取暖”的群体特征和“抗风险能力差”的职业特点。广大的货车司机常年奔波在外，货运又是危险系数较高的行业，货车司机的职业伤害保障状况，不仅关系行业发展和经济运行，而且连接民生福祉和社会稳定。

随着货运市场“内卷”越来越剧烈，单靠“狂飙”已无法取胜，货车司机还要靠增加劳动时间来加以弥补。调查显示，近三成货车司机日均工作时长在12小时以上，76.21%的货车司机日均工作时长在8小时以上。《道路交通安全法实施条例》第六十二条规定，驾驶机动车不得有下列行为：连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟。但是对货车司机来说连续驾驶10个小时以上也是很平常的事，这么做和安全意识淡薄有关，但更多的是迫于生计和运输时间限制。为应对监管处罚，大部分货车司机表示自己配有两张驾驶卡，一张时间满了就刷下一张，企业对于这种情况也刻意纵容，部分货车司机日均里程可达1500公里，其中还存在很长的夜间驾驶阶段，发生交通事故的概率也随之增大。

近期，湖北咸宁，一段货车司机深夜开车扇自己耳光提神的视频走红网络。当事人卢先生表示，“这对货车司机来说，只是家常便饭，是很常见的一幕”。如果不疲劳驾驶，他们就无法运输更多次，赚更多的钱。这就是货运行业的潜规则。为了缓解疲劳，部分货运车辆驾驶人甚至选择了吸毒。

数据显示，近5年平均每年大货车交通肇事2.5万起，导致死亡人数1.4万人，受伤人数2.2万人，分别占全部交通事故起数、死亡人数、受伤人数的11.1%、22.3%、9.27%，其中重中型货车肇事数量及导致伤亡人数占比均在92%以上，致死致伤情况十分严重，疲劳驾驶已经成危害司机安全的主因。中国司法大数据研究院数据显示，货车交通肇事率是电动车8倍，疲劳、超速驾驶情节远高于其他交通肇事者。

货运司机的健康问题值得引起关注，货运司机驾驶工作中本身存在很大的安全风险，同时在长时间的开车过程中，容易引发职业病。调查显示，86.5%的司机因为开车患有胃病、颈椎病、高血压等职业病。货运司机一般为家庭的主要经济支柱，一旦因病无法工作，家庭收入将收到极大的影响，甚至出现因病返贫的情况。整体来看，货车司机社会保障力度不够，也是抗风险能力弱的重要原因之一。调查显示，40.7%的司机参加了新农合；22.5%的司机投保了交通意外险；只有少数司机群体投保了医疗保险、养老保险、工伤保险等；还有20%的司机没有投保。

国家高度重视货车司机权益保障工作，强调指出要维护好卡车司机等就业群体合法权。日前，中央经济工作会议会议强调，要更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定。近年来随着互联网经济快速发展，50%以上的司机通过平台接单，显示平台经济对货运司机就业日益重要，在这样的生态下，货车司机群体是新就业形态劳动者的一个重点的群体。目前，我国现行的社会保险体制是以传统劳动关系为基础设计和建立起来的，导致货车司机的社会保险覆盖率较低，尤其是工伤方面的社会风险不断累积。政府部门如何联动货运平台，做好这一庞大体量群体的职业伤害保障工作，已经成为新时代需要细致解答的一道民生考题。

从现实情况来看，货车司机等职业的特殊性，使得他们往往比其他职业更需要一份工伤保险。而又由于他们日常开车货车长途奔袭，出事故的概率也比较大，可能触发保险的情况相对较多，这也就决定了他们的工伤保险又不能照抄照搬其他行业，需要针对性的做一些探索。近日，人社部工伤保险司司长郑玄波介绍，在北京、上海等7省市的美团、闪送、货拉拉、快狗打车等7家平台企业试点的新就业形态就业人员职业伤害保障，一年多来取得阶段性成效。所谓职业伤害保障，可以视为为外卖骑手、网约车司机等新就业形态群体创设的新型工伤保险，其保障的范围和情形、待遇的标准和水平，与工伤保险总体保持一致。新就业形态就业人员职业伤害保障，切实保障了新就业形态就业人员的权益，特别是让重大伤亡事故兜底保障功能得以有效发挥。

不过，在肯定新就业形态劳动者职业伤害保障取得积极成效的同时，也应该看到相关制度的构建离新就业形态劳动者的期待尚有不小的距离。一方面，相对于8400万新就业形态劳动者大军，目前纳入试点范围的只有668万人，有必要将包括货车司机等更多灵活就业人员纳入职业伤害保障试点范围；另一方面，当前新职伤政策无论是在宏观政策体系设计，还是微观经办理赔流程等方面，亟需在下一阶段尽快修改完善。因此，建议有关部门基于社保制度的公平性与普惠性，基于维护市场公共竞争、降低企业合规成本，支持行业稳健发展、稳定就业的角度，持续优化职业伤害保障政策，能够纳入更多行业企业，覆盖包括货车司机在内的2亿灵活业就群体。

货车司机的生存现状正面临着诸多问题，司机群体是保证我们社会运作的重要支柱，中国司机的生活工作现状，特别是职业伤害保障状况急需改善。（作者：赵启涛 中国交通企业管理协会智慧货运分会 ）

(责编：曹淼、李源)

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