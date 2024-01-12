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2024年铁路春运火车票开售

2024年01月12日16:32 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2024年铁路春运自1月26日开始，3月5日结束，为期40天，春运火车票1月12日开始发售。

国铁集团客运部负责人介绍，2024年铁路春运是疫情防控转段后第一个常态化春运，预计铁路客流将出现探亲流、学生流、务工流、旅游流叠加，呈现总体高位运行和节前相对平稳、节后相对集中的特点。铁路部门将坚持以人民为中心的发展思想，采取有力有效措施，确保铁路运输安全畅通、旅客服务优质高效，全力以赴满足广大旅客春运出行需求，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运、让旅客体验更美好”的总体目标。

春运期间，铁路部门将加大客运能力投放。充分运用高铁成网运营优势，特别是用好去年新开通的杭昌高铁、济郑高铁、广州白云站等新线、新站运输资源，统筹高速铁路和普速铁路，加大客运能力投放。在1月10日实行的一季度运行图基础上，铁路部门将动态跟踪客流变化，及时编制春运列车运行图，进一步增加客运能力，预计节前每日安排旅客列车12700列左右，节后每日安排旅客列车12800列左右，客座能力较2019年春运分别增长14.4%、12.6%。

春运期间，铁路部门将根据铁路12306候补购票数据，采取增开临时旅客列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，及时在热门方向、区间和时段灵活增加运力投放，实现铁路运力与客流需求的科学匹配；保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”旅客列车，保障旅客列车的覆盖面、通达性和普惠性，更好服务人民群众春运出行。

在优化售票服务举措方面，铁路部门将用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售提醒订阅、铁路畅行码等服务功能，优化车票改签规则，丰富12306信息通知服务内容，进一步改善旅客购票出行体验；用好学生和务工人员专区预约购票功能，保障学生、务工人员等重点群体出行。铁路12306将根据客流趋势，每日动态调整票额分配策略，兼顾长途和短途旅客出行需求，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。

(责编：卫嘉、白宇)
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