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天猫：更好地捕捉消费趋势 为品牌高质量增长持续提供动能

2024年01月24日08:15 | 来源：中国网科技
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原标题：一年共创750款成交过百万新品，天猫稳居品牌新品创新最佳阵地

2024年1月23日，天猫新品创新中心（TMIC）发布“2023年度最具引领性的50款新品”，华为Mate60Pro、德芙X茅台联名酒心巧克力、水獭吨吨冻干果茶、雀巢喜跃猫用零食冻干、波司登极寒鹅绒羽绒服、迪桑特可温控棉服、海蓝之谜愈龄云绒霜、XREAL Air2 Pro智能眼镜等标杆性新品上榜。

包括上述标杆性新品在内，2023年天猫首发的新品数超1亿款，持续稳居品牌全球新品首发第一平台。不止于新品“上新”，天猫还帮助品牌“造新”，通过趋势洞察，创新升级产品，用新品帮助品牌切入新赛道，打开新市场。

2023年超过120个品牌集团与天猫新品创新中心深度合作，共创出4000余款新品，其中成交规模超过百万的新品达600余款，成交规模超千万的新品达150余款，百万级爆款新品的达成率接近20%。而品牌通过传统方式研发新品，达成百万级爆款新品的成功率仅有5%，并且超过70%的新品会在18个月内退市。

在此背后，天猫新品创新中心通过C2B（即消费者到企业）反向创新，改变传统新品的从实验室、设计师再到消费者的研发模式，把消费者需求放在第一序列，通过数字技术洞察消费趋势、调研用户需求，智能测款等方式，帮助品牌研发新品时有“据”可依、有的放矢，提升新品上市成功率。

当“90后”开始花样养生后，汤臣倍健旗下品牌Lifespace计划生产一款面向年轻人群的益生菌。借助天猫TMIC ，洞察到“可以冷泡的茶味益生菌”，有机会成为年轻人的“养生下午茶”，同时调研发现，桃子口味最受欢迎。2023年双11，Lifespace嚼嚼片益生菌、冷泡茶益生菌上市即卖爆。上市一年，全网成交突破1亿。

在“养儿式养宠”趋势兴起后，雀巢与天猫共创新品进入宠物零食赛道。借助天猫TMIC调研到，鸡肉食材的冻干零食属于趋势赛道，同时猫用户有搭配多种营养食材的需求，因此新品上市提供单独冻干售卖包装。2023年天猫双11，雀巢“喜跃冻干零食”爆卖400万，拿下猫零食行业TOP3，打开新市场。

目前，天猫TMIC与品牌的合作中，让新品孵化周期从平均两年缩短到六个月，让一款新品从上市到成为爆款的时间，最快缩短到 1 个月。不止是洞察消费趋势，过去一年，天猫TMIC从品类行业出发，发布快消行业“功效图谱”、上线服饰行业Ai造款产品“Fashion AI”等，帮助品牌更好地捕捉消费趋势，创造生意新增量。

新品创新是品牌在消费市场拓土开疆的关键，帮助品牌打造最有影响力和生命力的新品，提供消费创新的最佳土壤，始终是天猫的重要战略。目前，天猫新品创新中心、天猫U先、天猫小黑盒等，已成为品牌新品研发、试用、上市的一站式创新平台，为品牌的高质量增长持续提供动能。

(责编：董童、李源)
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