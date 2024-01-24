国资委：央企研发投入连续两年过万亿 创新效能进一步提升
人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）今日，国务院新闻办公室举行聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会。国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人庄树新表示，2023年，国务院国资委和中央企业积极践行新型举国体制，以强烈紧迫感和强有力举措全力推进科技创新，创新效能进一步提升。
科技创新主体地位得到加强。组织中央企业承担一批国家重大科技任务和科技创新重大项目，深度参与国家实验室体系建设，完成能源、工程、医药等领域全国重点实验室重组，组建一批国家技术创新中心，积极参与国际科创中心和区域创新中心创建。
创新体系建设持续加强。加快关键核心技术攻关，深入推进原创技术策源地布局和建设，组织实施“加强目标导向的基础研究”等11个专项行动计划。央企研发投入连续两年过万亿，中央企业29名个人、20个团队荣获“国家工程师”奖，一批央企院士专家进入国家科技专家库。
高质量创新成果加快产出。四代核电技术快堆示范工程建成投运，高温气冷堆实现商业化，神舟十六号、十七号成功发射，C919商业首航，6G网络架构创造长距离传输世界纪录，直驱海上风电机组达到世界领先水平，一批关键材料、基础零部件、基础软件取得重要突破，中央企业主导制定一批国际标准、国家标准和行业标准。
庄树新表示2024年，国资委将围绕强化企业科技创新主体地位、充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，重点抓好四个方面工作。
一是加快技术攻关，提升产业链供应链韧性。推动企业深度融入国家创新体系，积极主动承担国家重大科技任务。聚焦制造业重点产业链，开展关键核心技术攻关，打造中央企业创新联合体升级版，推动产学研协同、大中小企业融通。依托国有企业应用场景优势，推动科技成果转化应用。
二是加强原创引领，健全产业创新体系。鼓励中央企业从经济社会和产业发展需求中凝练重大科学问题，加强应用基础研究，在前沿领域形成一批原创成果。带动中央企业稳步提高研发经费投入强度和科技产出效率，提高发展的“科技含量”。
三是强化创新驱动，加快形成新质生产力。聚焦战略性新兴产业和未来产业领域，推动中央企业持续开展战略研判、技术预见和对标分析，强化前沿领域技术布局，加快培育创新型国有企业，努力依靠技术创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。
四是营造创新生态，更好激发创新活力动力。指导中央企业用好用足国家各类科技政策，从赋权松绑减负、强化正向激励等方面加大政策供给，深入实施数字化转型专项行动，强化数智技术赋能新型工业化。大力弘扬科学家精神、企业家精神，不断提升持续创新能力和价值创造能力。
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