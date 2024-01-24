人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）进入冬季，随着各地供电和供暖需求的持续攀升，能源保供进入迎峰度冬的关键期。今日，国务院国有资产监督管理委员会副秘书长、财务监管与运行评价局局长、新闻发言人李冰在国新办新闻发布会上表示，国务院国资委将从维护国家能源安全和经济运行安全的大局出发，在保民生、保大局中督促指导中央发电、煤炭、电网、石油石化天然气企业按照统一部署抓实、抓细、抓好，优先保障民生供给，确保人民群众温暖过冬过节。

据悉，2023年，面对高温、枯水、台风、雨雪冰冻、地震等多重严峻考验，国资央企采取各种措施，圆满完成了迎峰度夏、迎峰度冬、春节等重点保供任务，有力维护了经济社会稳定。

具体来看，2023年，中央发电企业加强电煤库存管理，电煤库存始终处于高位水平，煤电机组保持安全高效运行，全年累计发电5.35万亿千瓦时，以占全国52%的装机规模贡献了占全国63%的发电量。

中央电网企业充分发挥大电网资源优化配置优势，加大余缺互济力度，全年累计组织跨区跨省电力支援4761次、电量209亿千瓦时，最大限度控制了负荷管理、容量规模，牢牢守住不发生拉闸限电的底线。

中央煤炭企业在安全合规前提下，加大煤炭开采力度，带头执行电煤长协机制，最大限度保障电煤供应，全年累计产煤11.3亿吨，日均产量308.3万吨，同比增长4.5%，再创历史新高。

中央石油石化企业深挖国产气、进口气潜力，确保油气安全稳定供应，全年累计销售天然气3543.9亿方，同比增长6.1%，资产2028.5亿方，同比增长6.8%，进口1470.5亿方，同比增长8.8%。

李冰表示，着眼长远，国资央企将围绕加快建设新型电力系统，因地制宜推动气电、抽水蓄能、电化学储能等调峰电源建设，加快推动已核准发电项目开工建设，确保按期投产并网。围绕储能、氢能、核能、虚拟电厂等战略性新兴产业加大技术创新投入，不断完善能源保供长效机制。

(责编：王仁宏、吕骞)

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