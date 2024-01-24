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国资委：研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核

2024年01月24日12:17 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）今日，国务院国有资产监督管理委员会产权管理局负责人谢小兵在国新办新闻发布会上表示，国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好回报投资者。

据悉，2023年，央企控股上市公司持续聚焦主业，整体规模持续提升，经营质量稳步提升。2023年三季度报告显示，383家央企控股的境内上市公司总资产、净资产规模分别达53万亿元、17万亿元，实现营业收入和归母净利润分别为18.63万亿元和1.06万亿元，整体净资产收益率达7.53%。

(责编：王仁宏、吕骞)
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