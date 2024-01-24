人民网北京1月24日电 （记者申佳平）据“工信微报”消息，1月22日至23日，2024年全国烟草工作会议在北京召开。会议提出，聚力提升电子烟监管效能，全面加强新型涉烟监管。

金壮龙在讲话中指出，2023年，烟草行业主要经济指标创历史最好水平、现代化烟草产业体系建设取得重要进展、政治生态和发展环境持续改善，行业发展取得新成效，各项工作迈上新台阶。

就做好今年工作，要把稳预期、稳增长、稳贡献摆在优先位置，坚定实施“大品牌、大市场、大企业”战略，确保行业经济平稳运行。要大力推动产业优化升级，坚持以科技创新推动产业创新，广泛运用数智技术、绿色技术，推进烟草行业全产业链改造升级，建设智能工厂、绿色工厂。要持续深化重点领域改革，深入实施国有企业改革深化提升行动，进一步优化卷烟生产力布局，建设一流企业。要全面提升专卖治理效能，深入推进法治烟草建设，保持打假打私高压态势，创新电子烟监管、新型涉烟监管等方式方法，全力维护市场秩序。

在认真分析行业面临的形势后，会议强调，全行业要增强忧患意识，坚持问题导向，正确认识和把握好“六个重大关系”，即对国家财政贡献与对经济社会发展全方位贡献的关系、近期稳增长与中长期可持续发展的关系、稳固专卖治理体系与改革创新再深化的关系、高质量发展与高水平安全的关系、持续增强经济实力与提升社会形象的关系、全面从严治党取得显著成效与形势依然严峻的关系。同时，会议提出了九项具体工作。

其中，会议提出，要持之以恒深化行业改革。坚持把改革作为关键一招，加强改革系统谋划和整体推进，优化行业组织运行管理机制，深化资源配置方式改革，深化卷烟营销市场化取向改革，深化多元化投资管理改革，不断提高行业核心竞争力、增强核心功能。

同时，要依法加强市场监管。深入推进法治烟草建设，始终保持高压严打态势，聚力提升电子烟监管效能，全面加强新型涉烟监管，严格规范生产经营行为，持续优化专卖政务服务，全力维护市场良好秩序。

(责编：申佳平、吕骞)

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