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兴业银行：做好绿色金融大文章 全面推进美丽中国建设

2024年01月24日13:22 | 来源：中国网
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原标题：美丽中国“兴”力量

　　绿色金融是全面推进美丽中国建设的重要支撑。日前发布的《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（下称《意见》）明确提出，大力发展绿色金融，支持符合条件的企业发行绿色债券，引导各类金融机构和社会资本加大投入，探索区域性环保建设项目金融支持模式，稳步推进气候投融资创新，为美丽中国建设提供融资支持。

　　作为国内绿色金融先行者，兴业银行始终是服务美丽中国建设的主力军，围绕《意见》提出的全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动的工作要求，“融资+融智”并举，在服务经济社会绿色低碳转型中持续擦亮“绿色银行”名片。截至2023年末，兴业银行绿色金融融资规模达1.89万亿元，较年初增长17%，其中绿色贷款余额8103亿元，较年初增长27%，为做好绿色金融大文章、全面推进美丽中国建设持续贡献兴业力量。

　　探索转型金融助力全领域转型

　　据测算，绿色产业占我国经济总量的10%左右，而转型相关的传统产业占我国经济总量的30%-40%，转型金融市场广阔。近年来，兴业银行积极关注传统产业转型领域绿色融资需求，大力支持高耗能企业能源清洁替代，服务新型电力系统建设，推动钢铁、有色、石化、化工等产业绿色低碳改造。

　　绿色升级改造的过程中，不少企业尤其是传统工业制造企业，无论是在产业结构调整，还是生产技术优化等方面都面临着较大的资金压力。

　　在北方工业重镇长春，当地一家钢铁企业陆续增建了热回收余热发电、烟气脱硫、除尘等一系列绿色升级改造项目，资金压力逐渐增大。为助力企业回收余热发电项目建设，兴业银行第一时间为企业定制绿色金融综合融资方案，提供2.2亿元绿色贷款，项目投入使用后，预计每年减排100万吨工业二氧化碳，助力企业绿色转型发展。

　　此外，凭借绿色金融专业优势，兴业银行持续开展建筑、交通、制造业等多个领域低碳转型路径及业务研究，并围绕相关行业开展绿色转型“非金融服务+金融服务”协同实践，包括通过数字化手段协助企业诊断碳排放，识别企业的碳表现水平、重点减排潜力、绿色低碳转型方向，从而确定更适合的配套金融产品与服务方案，构建转型金融产品体系。

　　目前，该行转型金融产品体系日益健全，2023年，创新落地全行首批转型金融贷款、全行首笔产品碳足迹挂钩贷款，全年共落地可持续发展挂钩产品177笔，融资金额共70亿元，以利率优惠鼓励企业低碳减排，实现了转型金融创新突破，有力推动经济社会发展的绿色化、低碳化。

　　聚力降碳减污促进全方位提升

　　深耕绿色金融领域10多年来，兴业银行秉持“寓义于利、点绿成金”的理念，积极服务美丽蓝天、美丽河湖、美丽海湾、美丽山川建设，让更多绿水青山变成金山银山。

　　环境保护项目往往具有广泛外部性、公益性，推动生态环境治理项目与收益较好的关联周边产业有效融合，是“点绿成金”实现商业可持续的有效途径。

　　邛崃市白沫江水美乡村生态综合体项目作为四川省内首个EOD入库项目，推动白沫江流域生态堤防工程、水生态系统基础设施建设，并通过文旅获客、农业采摘体验、农产品销售实现茶、农、旅融合发展。为助力项目推进，兴业银行积极介入并提供高效金融服务，率先实现了1.2亿元绿色贷款落地，助力畅通“绿水青山”到“金山银山”转化通道。

　　发挥绿色金融力量，兴业银行积极助力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，打造包括排污权抵押贷、碳资产质押贷、林权按揭贷、阳光贷、环保贷、节水贷等创新产品，加大绿色金融支持力度，助力“降碳、减污、扩绿、增长”。

　　截至2023年末，兴业银行降碳领域绿色融资规模达10649亿元，减污领域绿色融资规模4195亿元，有效服务低碳经济、循环经济、生态经济等领域，推动美丽中国建设全方位提升。

　　“融资+融智”并举服务全地域建设

　　西至戈壁荒滩，东到黄金海岸，如今绿色能源之花在全国各地绚丽绽放。兴业银行持续完善绿色金融专业运营体系，推进实施绿色金融人才万人计划，在各地分行设置绿色金融专营机构，因地制宜，“融资+融智”服务当地绿色发展。

　　围绕服务国家战略，兴业银行聚焦长江经济带、黄河流域、粤港澳大湾区、福建省内绿色发展需求，精准提供绿色融资服务，主动融入和服务东西协作大局，助力当地能源资源转化为经济优势。截至2023年末，兴业银行长江经济带13家分行绿色金融融资规模达8198亿元；黄河流域10家分行绿色金融融资规模达3429亿元。

　　在冰城哈尔滨，兴业银行紧紧围绕打造哈尔滨市“冰雪文化之都”建设，聚焦“吃住行游购娱”，不断丰富特色产品供给，让冰雪旅游、冰雪制造、冰雪体育等“冰雪+”系列产业在黑土地上激荡。截至目前，该行哈尔滨分行冰雪行业累计投放贷款近40亿元，发行“冰雪体育卡”7万张，助力冰雪经济拔节生长。

　　“融资+融智”服务地方经济绿色转型升级，近年来，兴业银行与贵州、浙江、江西、新疆、内蒙古、甘肃、青海、吉林、云南、重庆等10个省区签署绿色金融战略合作协议；同时开展气候投融资创新，与包头、保定、重庆、西咸新区等城市签署气候投融资战略合作协议，积极贡献兴业智慧。

　　推进零碳运营引导全社会行动

　　2021年4月24日，兴业银行签署承诺函，在中国银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性（CLIMATE NEUTRAL NOW）”倡议，按照国际倡议体系，有序开展自身碳减排工作，确立自身碳中和目标和路线图。

　　据介绍，兴业银行连续十余年加入“地球一小时”熄灯活动，试点建设绿色支行，通过实行建筑运营节能减排、数据中心节能减排、绿色交通等措施，推动自身绿色运营，以实际行动响应绿色低碳发展号召。

　　绿色低碳，需要人人参与。兴业银行还发挥绿色金融的资源配置作用，一方面，针对个人客户，打造绿色低碳信用卡，引导持卡人以力所能及的消费方式参与绿色低碳行动，践行低碳生活方式，同时联合厦门航空推出全国首批“碳中和机票”，旅客通过购买具有“碳中和”标识的机票乘机，在空中旅途就能践行碳减排；另一方面，针对企业客户，开发上线“双碳管理平台”，涵盖企业碳账户、个人碳账户、集团运营碳管理功能板块，已为1700多家企业客户创建“碳账户”，并基于企业碳账户落地了部分碳减排挂钩、碳资产质押业务。

(责编：董童、李源)
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