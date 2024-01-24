新华社北京1月24日电（记者王希）国务院国资委24日发布的数据显示，2023年我国中央企业运行恢复向好，经营效益保持稳定，全年实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元，地方监管企业实现利润总额1.9万亿元，实现了高质量的稳步增长。

“2023年，国务院国资委指导中央企业牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持效益效率相统一、突出价值创造，既要做大、更要做强做优。”国务院国资委副主任袁野在当日的国新办发布会上表示，截至去年底，中央企业资产总额达到86.6万亿元，同比增长6.4%。

在运行效率方面，2023年，中央企业净资产收益率为6.6%、股东回报保持较好水平，全员劳动生产率达到78.4万元/人，营业现金比率为10.1%、全年逐月稳步提升。

2023年，中央企业有效投资大幅增长，累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。目前，中央企业承担建设的国家“十四五”规划重大工程及其他重点项目合计超过1000项。

与此同时，国资央企持续完善重大经营风险早发现、早预警、早处置的长效机制，聚焦高风险业务领域开展专项检查，不断强化境外经营风险管控，牢牢守住安全发展底线。截至2023年底，中央企业整体资产负债率稳定在65%以内。

2023年，中央企业科技创新力度明显加大，研发经费投入达到1.1万亿元，已连续两年突破万亿元大关。

袁野表示，2024年国资央企将深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设现代化产业体系，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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