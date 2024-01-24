人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年央企实现营收39.8万亿元

2024年01月24日13:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月24日电（记者王希）国务院国资委24日发布的数据显示，2023年我国中央企业运行恢复向好，经营效益保持稳定，全年实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元，地方监管企业实现利润总额1.9万亿元，实现了高质量的稳步增长。

　　“2023年，国务院国资委指导中央企业牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持效益效率相统一、突出价值创造，既要做大、更要做强做优。”国务院国资委副主任袁野在当日的国新办发布会上表示，截至去年底，中央企业资产总额达到86.6万亿元，同比增长6.4%。

　　在运行效率方面，2023年，中央企业净资产收益率为6.6%、股东回报保持较好水平，全员劳动生产率达到78.4万元/人，营业现金比率为10.1%、全年逐月稳步提升。

　　2023年，中央企业有效投资大幅增长，累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。目前，中央企业承担建设的国家“十四五”规划重大工程及其他重点项目合计超过1000项。

　　与此同时，国资央企持续完善重大经营风险早发现、早预警、早处置的长效机制，聚焦高风险业务领域开展专项检查，不断强化境外经营风险管控，牢牢守住安全发展底线。截至2023年底，中央企业整体资产负债率稳定在65%以内。

　　2023年，中央企业科技创新力度明显加大，研发经费投入达到1.1万亿元，已连续两年突破万亿元大关。

　　袁野表示，2024年国资央企将深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设现代化产业体系，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国资委：研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核
　　人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）今日，国务院国有资产监督管理委员会产权管理局负责人谢小兵在国新办新闻发布会上表示，国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在前期推动央企把价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好回报投资者。…
国资委：优先保障民生供给 确保人民群众温暖过冬
　　人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）进入冬季，随着各地供电和供暖需求的持续攀升，能源保供进入迎峰度冬的关键期。今日，国务院国有资产监督管理委员会副秘书长、财务监管与运行评价局局长、新闻发言人李冰在国新办新闻发布会上表示，国务院国资委将从维护国家能源安全和经济运行安全的大局出发，在保民生、保大局中督促指导中央发电、煤炭、电网、石油石化天然气企业按照统一部署抓实、抓细、抓好，优先保障民生供给，确保人民群众温暖过冬过节。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部