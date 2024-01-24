人民网北京1月24日电 （记者申佳平）从实验室一步步走向市场，科技成果的产业化道路上，离不开中试。

中试，是把处在试制阶段的新产品转化到生产过程的过渡性试验。制造业中试，核心是使创新成果更快转化为现实生产力。

日前，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《制造业中试创新发展实施意见》（以下简称《实施意见》），提出建设现代化中试能力，完善中试服务平台体系，加快中试软硬件产业发展，优化中试发展生态，为加快实现新型工业化提供有力支撑。

不足4成规上工业企业开展研究试验活动

数据显示，2022年，17.56万家规上工业企业开展研究与试验活动，规上工业企业试验经费支出1.87万亿元，占全国试验经费支出的73.92%，一批自主创新技术和科研成果加快从样品到产品再到商品的转化。

工业和信息化部科技司相关负责人表示，党的十八大以来，我国制造业中试持续推进，为科技成果产业化提供了重要支撑。但同时，当前规上工业企业中仅有37.3%开展了研究与试验活动，仍有大量中小企业不够重视中试验证，尚未建设中试能力。已建立的制造业平台也不同程度存在职能定位散、服务水平低、发挥作用弱等问题，难以有效满足高质量发展的现实需求。全国新型工业化推进大会强调，针对性布局一批中试和应用验证平台。

推进中试数字化、网络化、智能化发展

《实施意见》提出，到2025年，我国制造业中试发展取得积极进展，重点产业链中试能力基本全覆盖，数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升，中试服务体系不断完善，建设具有国际先进水平的中试平台5个以上，中试发展生态进一步优化，一批自主研发的中试软硬件产品投入使用，中试对制造业支撑保障作用明显增强。

“中试是连接新产品研发和产业化应用之间的桥梁。”工业和信息化部科技司相关负责人表示，当今时代，国际上拥有深厚工业底蕴和先进数字能力的企业，顺应数字经济发展趋势，纷纷运用中试数字化、网络化、智能化新模式，有效缩短研发周期、丰富试验项目、降低试验成本。

该负责人指出，推进中试数字化，不仅能够加快企业试验数据共享、开放、应用步伐，释放数据中蕴藏的巨大价值，还有利于发展数字孪生、虚拟仿真实验等新模式，提升研发效率，实现无实物样机生产。推进中试网络化，有利于提升研发创新的及时性和有效性，提高中试资源利用效率。推进中试智能化，有利于通过全面感知、实时分析、科学决策和精准执行，实现自动化、高精度和跨场景的工业缺陷识别，优化工艺过程，提升试验效率，积累技术能力，形成人工智能赋能制造业中试发展的独特优势。

创新发展中试产业、优化中试发展生态

工业和信息化部科技司相关负责人介绍，2022年，规模以上工业企业开发新产品项目109.39万个，连续十年保持10%以上的增长率，产品推陈出新迫切需要通过中试验证解决产品可不可产、好不好用等问题。《实施意见》提出了多种平台建设模式，也鼓励地方结合实际探索新的建设方式和运作机制。

《实施意见》提出，支持龙头企业提供应用场景和试验环境，搭建自主产品中试平台，带动产品研发设计和验证试验，与产业链上下游企业共同制定中试技术规则和标准，着力解决中试共性问题。建设综合性中试公共服务机构，提供跨行业、跨领域的高水平中试服务，满足企业多样化需求。建设专业化中试公共服务机构，完善特殊应用场景下的试验能力和极端环境试验能力，有效满足行业发展及特殊应用场景需求。强化现有创新和服务平台中试功能，加强技术研发转化，开放试验能力、试验场地和研究成果。为充分发挥地方积极性和主动性，探索中试服务网络新机制，还提出支持产业集聚效应明显、中试基础能力扎实的地方，打造辐射范围大、转化能力强、发展机制好的中试中心。

成熟完善的产业生态是制造业中试创新发展的重要保障。《实施意见》从三个方面提出了健全完善产业生态的举措。一是突破关键技术产品。二是发展壮大市场主体。三是夯实发展基础能力。

(责编：申佳平、吕骞)

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