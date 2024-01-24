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业界：提高核心竞争力 充分发挥国有企业带动作用

2024年01月24日14:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （黄盛）2023年1-11月，地方国资委监管企业实现营业收入35.6万亿元，利润总额1.6万亿元，经济效益明显提升，有力促进经济回升向好……

在前不久召开的国务院国资委召开地方国资委负责人会议上，2023年国资国企工作成果与新部署的2024年重点任务备受关注。

多位业内人士表示，地方国资委负责人会议突出“两个能力”“三个集中”，对2024年国资国企工作作出“七个强化”的部署，体现出“功能使命、价值创造、创新能力、高效监管”的鲜明导向，并引导企业把发展的重心切实转换到价值创造和内涵型增长上来，充分发挥国有企业带动作用，不断发现、培育和打造新的经济增长点。

加大统筹力度

推动改革深化提升行动落地见效

针对2024年国资国企重点任务，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在此次会议上表示，要深入实施国有企业改革深化提升行动，加大改革统筹推进力度，以钉钉子精神抓紧抓实各项重点任务，强化落地见效，务求在重点领域取得更大突破，力争今年底完成70%以上主体任务。

如何统筹推进，推动改革深化提升行动落地见效？国务院国资委研究中心创新发展研究处处长、研究员梅珺淇表示，改革推进机制是各项改革举措落实落地、见行见效的重要保障，要进一步完善改革决策、执行及监督机制，理顺改革“决策、执行、监督”三者关系，做到科学决策、强化落实、完善考评。2024年是国有企业改革深化提升行动全面推进、承上启下的关键之年，国资国企将更加注重提升增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值等五个方面价值，推动国有资本“三个集中”，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国有企业改革深化提升行动，更好发挥国有企业科技创新、产业控制、安全支撑作用，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

四川省国资委党委书记、主任冯文生表示，这次会议对“紧紧围绕服务国家战略深化功能性改革”作出部署，这就要求，地方国资国企要牢固树立国资监管“大格局”“一盘棋”意识，围绕“国之大者”、紧扣国之所需，立足各地资源禀赋和产业优势，推动国有资本上下联动、左右协同，更好发挥国有资本整体功能作用，凝聚起战略支撑托底强大合力。

海南国资研究院副院长赵智慧表示，在巩固国企改革三年行动综合成效基础上，要乘势而上抢抓国企改革深化提升行动新机遇，牢牢把握中国特色自由贸易港核心要义，增强国有经济战略支撑作用；对标高标准国际经贸规则，当好高水平对外开放的排头兵；构建符合海南自由贸易港特色的国有资本新格局，争当自贸港建设主力军。

强化创新驱动

更好服务建设现代化产业体系

据介绍，此次会议从加快推进关键核心技术协同攻关、强化企业科技创新主体地位、完善科技创新体制机制等方面，对“加快提升国有企业科技创新能力”作了专门部署安排。要求地方国资国企强化创新驱动，加快推进关键核心技术协同攻关，切实强化企业科技创新主体地位，完善科技创新体制机制，制定针对性更强、力度更大、科技人员更期盼的创新支持政策，加快提升国有企业科技创新能力。

冯文生认为，地方国资国企要注重协同创新，善于借力“新型举国体制”优势，锻长板补短板，积极主动参与中央企业创新联合体，加强与高校、科研院所和产业链上下游企业的联合攻关，建立健全产学研用成果对接机制，推动更多科研成果在本地孵化、转化、产业化，加快形成新质生产力。要结合各地产业基础、企业主责主业，大力发展科技含量高、基础支撑作用大、正向外溢效应强的战略性新兴产业，积极培育孵化各具特色的未来产业。

“陕西省属企业将围绕高水平、高效率、高质量科技创新目标，着眼国内与海外科技创新资源、前沿科技和未来科技研究两方面的统筹，将国有资本向‘关系国家安全、国民经济命脉的重要行业，公共服务、应急能力建设和公益性等关系国计民生的重要行业，前瞻性战略性新兴产业’集中。”陕西国资发展研究院执行董事、总经理谭林表示，将抓好陕西省属企业与中央企业、陕西地市、民营企业、高校科研院所的创新协同。

中智咨询相关负责人认为，此次会议突出的“协同攻关”，既与央企负责人会议提出的“加大力度发展新质生产力”相依存，又着重强调科技攻关的系统性协同性。对于地方国资国企而言，既要推动企业加强科技创新主动性，更要注重完善科技创新体制机制，打通科技与产业融合发展通道，推动科技成果加速转化为新质生产力。

也有业内人士表示，协同创新目的是要大力推进新型工业化，推动企业进一步聚焦主业实业，加快改造提升传统产业，大力推进传统产业高端化、智能化、绿色化发展，积极有序发展战略性新兴产业，积极培育孵化未来产业，更好服务建设现代化产业体系。

提升监管水平

守住不发生重大风险底线

此次会议表示，加强国有资产监管是各级国资委的共同责任，地方国资委要始终坚定制度自信，持续完善监管体制、提升监管效能，不断推动制度优势、治理优势转化为国有企业的竞争优势、发展优势。2024年，要强化国资监管，提升专业化、体系化、法治化、高效化监管水平。

国务院国资委研究中心刘金逗对此建议，进一步理顺国资监管和公共管理的职责边界，着力打造专责专业的监管机构，完善全国国资国企在线监督系统，优化监管方式，强化出资人服务意识，为企业提供更有温度、更有效率的务实服务；进一步强化国资监管的刚性和权威性，加强违规经营责任追究，让监管真正“长牙带刺”；把稳增长、抓改革、强创新、促发展、防风险等多重监管目标统筹起来，强化监管的科技思维、产业思维、战略思维，树立国资监管“全国一盘棋”的思维，形成国资监管系统合力。

中央经济工作会议指出，要持续有效防范化解重点领域风险。此次会议也要求，各地国资委强化风险意识，指导企业持续做好重大风险评估监测和及时处置。

刘金逗认为，2024年，地方国资委将突出抓好债务风险处置，强化资产负债率刚性约束，推动企业优化债务结构，指导融资平台公司加快市场化转型，实现可持续发展；严控投资、房地产、境外业务等重点领域风险，切实加强投资管控，指导企业规范投资决策程序，提高投资专业水准，增强风险资产辨识力，坚决杜绝偏离主业实业、超越财务承受能力、片面追逐热点的投资，切实加强境外项目经营风险防控，提前做好风险应对，加大房地产库存去化和资产盘活力度。

也有业内人士建议，地方国资国企要进一步健全风险防控机制，指导企业建立全面风险管理体系，打造全覆盖、严监管、强约束的内控体系，将合规管理和风险防控各项要求嵌入企业经营管理，加强风险智能监测分析预警，确保各类风险可控。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)
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