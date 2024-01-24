人民网北京1月24日电 （记者王震）据证监会网站消息，“只有广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。”近期，资本市场震荡走弱、波动加大，证监会副主席王建军接受媒体采访表示，要建设以投资者为本的资本市场，加快完善投资者保护的制度机制。

更加突出以投资者为本，加快完善投资者保护制度机制

王建军表示，保护投资者特别是中小投资者的合法权益是证监会的法定职责，也是我们工作的重中之重，是监管工作政治性、人民性的直接体现。

目前，我国股市有2.2亿投资者，基金投资者更多，这是我国资本市场最大的市情，也是巨大的优势。从历史看，我国资本市场建立之初，广大中小投资者就是最主要的参与者。

“保护好广大投资者是我们巨大的责任。”王建军指出，股市已经成为居民配置资产的重要渠道，市场波动直接关系老百姓的“钱袋子”。相比机构投资者，个人投资者尤其是中小投资者，在信息、资金、工具运用等方面存在劣势，更容易受到财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法违规行为的侵害。要牢固树立以投资者为本的理念，始终把保护投资者特别是中小投资者合法权益作为工作的重中之重。

市场投资和融资是一体两面。证监会将更加突出以投资者为本，把这一理念贯穿到市场制度设计、监管执法各方面全流程，加快完善投资者保护的制度机制，全力营造公开公平公正的市场秩序和法治环境，让投资者切实感受到市场的公平正义。

更加体现投资者优先，让投资者有回报、有获得感

王建军表示，建设以投资者为本的资本市场，要在制度机制设计上更加体现投资者优先，让广大投资者有回报、有获得感。

一是大力提升上市公司质量。上市公司质量突出体现在给投资者的回报上。上市公司要牢固树立回报股东意识，没有合理的回报就不是合格的上市公司。股市的长期回报要能高于存款、债券的收益，才是更加可持续的。证监会将进一步完善上市公司质量评价标准，突出回报要求，大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式，更好回报投资者；支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力；巩固深化常态化退市机制，对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”，加速优胜劣汰。

二是回报投资者要发挥证券基金机构的作用。证监会将健全保荐机构评价机制，突出对其保荐公司的质量考核特别是对投资者回报的考核，不能把没有长期回报的公司带到市场上来；完善基金产品注册、投研能力评价等制度安排，引导投资机构转变“重销售轻服务”的观念，增强专业管理能力，加大产品和服务创新，更好满足投资者财富管理需求。

三是梳理完善基础制度安排。全面评估发行定价、询价等机制，支持更多投资者参与，增强投资者获得感；把公平性放在更加突出位置，健全适合国情市情的量化交易监管制度，优化完善减持、融券、转融通等制度规则。

加强对上市公司的监管，保持“零容忍”高压态势

王建军表示，建设以投资者为本的资本市场，必须依法全面加强监管，特别是加强对上市公司的监管。

王建军指出，上市公司是我国经济的骨干力量，目前总体情况是好的。但有的上市公司诚信意识不强，上市目的不纯，缺乏公众公司姓“公”的基本认知，侵害投资者利益的事时有发生，严重影响投资者信心。

证监会将坚守监管主责主业，落实好金融监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，加快完善更加严格的资本市场监管执法体系，增强监管穿透力。特别是进一步健全资本市场防假打假制度机制，保持“零容忍”高压态势。对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为，坚决重拳打击，让其“倾家荡产、牢底坐穿”。对参与造假的中介机构一体追责，让其痛到不敢再为。

(责编：王震、吕骞)

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