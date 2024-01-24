人民网北京1月24日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务实体经济高质量发展情况。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，央行在货币政策工具的使用中，将强化跨周期和逆周期调节，为经济增长和物价稳定营造良好的货币金融环境。

一是维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量。要坚守货币政策目标，保持货币币值稳定，并以此促进经济增长。

二是优化金融资源投向。引导金融机构科学评估风险，约束对产能过剩行业的融资供给，同时更有针对性地满足合理的消费融资需求。

三是加强金融政策和其他政策的协调配合。这是一个超越金融范围的、更为宏观的问题，要发挥政策合力，增加居民收入、扩大就业、完善社会保障体系、深入实施消费驱动战略，着力支持扩大内需，推动供需匹配，促进经济良性循环。

潘功胜认为，讨论物价问题需要从一个更加宽广的视角、稍长的时间跨度来分析和看待，需要从过去几年全球主要经济体和中国价格水平变化轨迹和它背后的逻辑看。在几年之前疫情发生的时候，为了有效应对疫情危机，全球主要经济体普遍实施了宽松的财政和货币政策。疫情对全球供应链造成重大冲击，再叠加俄乌冲突等地缘政治的影响，主要经济体通胀普遍快速上升，美国的通胀（CPI）最高点在2022年6月份达到9.1%，欧元区通胀最高点在2022年10月达到10.6%。

“对于中国来说，在疫情期间，坚持实施正常的货币政策，没有大收，也没有大放。产业链和供给能力健全，仍然保持了平稳的运转。在当时全球高通胀背景下，我国的物价运行总体平稳，没有通胀和通缩的问题。2021年、2022年中国的CPI涨幅分别是0.9%和2%。”潘功胜说。

潘功胜表示，IMF等国际金融组织、多个市场上的金融机构预测，随着内需持续好转和外部价格形势变化，2024年中国的价格水平将温和回升。

(责编：罗知之、吕骞)

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