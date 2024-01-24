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普惠小微贷款认定标准放宽？央行明确

2024年01月24日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务实体经济高质量发展情况。中国人民银行行长潘功胜在会上宣布，将普惠小微贷款的认定标准由现行单户授信不超过1000万元放宽到不超过2000万元。

潘功胜表示，要更加注重处理好总量与结构、存量与增量的关系，着力做好“五篇大文章”。将普惠小微贷款的认定标准由现行单户授信不超过1000万元放宽到不超过2000万元，延续实施普惠小微贷款支持工具、普惠养老专项再贷款，适当增加支农支小再贷款、再贴现额度，扩大碳减排支持工具支持对象、拓展支持范围和增加工具规模。研究制定整合支持科技创新和数字金融领域的工具方案。坚持按照市场化、法治化原则，支持采取债务重组等多种方式，盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。

(责编：罗知之、吕骞)
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