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两部门将出台完善经营性物业贷款有关政策 支持优质房企盘活存量资产

2024年01月24日17:21 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务实体经济高质量发展情况。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，央行将联合金融监管总局出台完善经营性物业贷款的有关政策，支持优质房企盘活存量资产，扩大资金使用范围，改善流动性状况。

潘功胜认为，对于金融行业来说，防控金融风险是金融工作的永恒主题。首先，要在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整和金融风险防范之间的动态平衡。经济是金融的根基，金融是经济的镜像反映，经济运行中的很多问题往往会从金融的端口溢出，并与金融风险相互交织。从源头上有效防控风险，关键是要把握好经济增长、经济结构调整和风险防范之间的平衡，也就是发展、改革和稳定之间的平衡。

第二，要强化金融监管，完善金融风险防范、预警和处置机制，筑牢金融安全网。一是要强化金融机构的公司治理和风险管理。金融机构是防范化解金融风险的“第一道防线”。二是要加强金融监管，宏观审慎管理、微观审慎监管、行为监管等各司其职、相互配合、形成合力。三是要推动金融安全网建设，提升风险监测、评估和预警能力，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，建立权责对等、激励相容的风险处置责任机制，发挥好行业保障基金、金融稳定保障基金的作用，强化存款保险专业化风险处置职能。四是强化金融稳定的法治保障，加快推动出台金融稳定法等法律法规。

第三，有序化解重点领域风险，促使金融风险总体趋向收敛。近年来，一批突出风险点得到有效处置，金融机构经营整体稳健。去年以来，各部门和地方政府采取有效措施，积极化解房地产和地方债务风险。金融机构在金融管理部门的指导下，着力支持房地产企业特别是头部房企的融资渠道稳定。地方政府债务有很强的区域性，面临偿债困难的主要是少数欠发达地区，对于经济和金融总量的影响有限。

第四，统筹金融开放和安全，不断提高开放宏观格局下的金融风险防控水平。一是近年来有序推进金融服务业和金融市场开放，不断提高跨境贸易投资便利化水平。二是深化人民币汇率形成机制改革，增强汇率弹性，同时健全跨境资金流动的宏观审慎管理，维护外汇市场平稳运行。目前，企业外汇套保比例在25%左右，企业汇率避险意识显著提升。同时，人民币在跨境贸易收付中的占比达到25%左右，降低了币种错配风险。另外，中国外汇市场运行更有韧性，市场参与主体更加成熟，外汇市场的监管者在面对市场变化时更加从容，经验更加丰富。三是推进国际金融合作，积极参与国际金融治理，加强多边、双边等多层次对话沟通，牵头成立中美、中欧金融工作组，加强宏观经济政策协调，共同夯实全球金融安全网。四是完善金融业数据安全的管理措施，数据跨境流动将更加安全、便利，规则更加清晰。

(责编：罗知之、吕骞)
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