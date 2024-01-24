人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，2023年，海关总署认真落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门深化国际贸易“单一窗口”建设，新增服务功能77项拓展至23大类875项，进一步提升“一站式”综合服务能力和贸易便利化水平，相关经营主体获得感不断增强。

海关加强跨部门信息共享，不断优化完善执法服务。会同税务总局在浙江试点实施出口退税报关单发票信息“免填报”便利化措施。

持续拓展跨境贸易全链条服务。在海南、陕西、厦门、深圳、广州等多地上线应用航空物流公共信息平台，航空口岸进出港物流作业效率提升70%—90%。持续推动“外贸+金融”服务模式创新，累计推出跨境结算、授信融资贷款、出口信用保险等50余项特色服务。

进一步深化区域“单一窗口”建设。上线“湾区跨境通”服务专区，提供粤港澳大湾区通关物流一站式便利化服务，实施粤港、粤澳“一单两报”便利化措施。

全面推进国际互联互通。与20余个国家（地区）开展密切交流并达成合作共识，与新加坡、巴基斯坦、蒙古、伊朗等签署战略性合作协议并开展务实合作。

积极发挥“单一窗口”数字底座功能，推动开展智慧口岸建设。加强智慧口岸建设顶层设计，支持全国15个地区开展智慧口岸试点，首个跨境智慧口岸合作项目在中越友谊关—友谊口岸开工建设。

下一步，海关总署将会同有关部门，继续深化落实党中央、国务院决策部署，对标国际先进水平，加强互联互通，打造更加便利化、智能化、国际化的一流国际贸易“单一窗口”，进一步促进贸易便利化，优化口岸营商环境，不断提升经营主体获得感。

(责编：杨曦、吕骞)

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