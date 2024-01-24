人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，2023年，全国海关深入开展“国门利剑2023”联合专项行动，严厉打击海南离岛免税“套代购”、濒危物种、洋垃圾、农产品、毒品等走私，不断深化反走私综合治理，全年立案侦办走私犯罪案件4959起，案值886.1亿元，打击走私工作取得明显成效。

严厉打击海南离岛免税“套代购”走私。海关总署、公安部联合部署开展“护航2023”联合专项行动，组织开展滚动打击，立案侦办“套代购”走私犯罪案件447起，案值19.7亿元。严厉打击濒危物种、洋垃圾走私。开展“护卫2023”“蓝天2023”专项行动，立案侦办走私濒危野生动植物及其制品犯罪案件172起，走私废物犯罪案件110起，中国海关第五次荣获联合国环境署（UNEP）亚洲环境执法奖。严厉打击重点渠道、重点领域、重点商品走私及关联犯罪。立案侦办“水客”走私犯罪案件697起，案值60.1亿元。侦办成品油走私犯罪案件118起，案值182.4亿元。侦办涉税农产品走私犯罪案件866起，案值110.2亿元。侦办骗取出口退税刑事案件52起，案值142.5亿元。侦办涉检验检疫犯罪案件111起。严厉打击毒品走私。立案侦办走私毒品犯罪案件749起，缴获可卡因、冰毒等毒品5.53吨。

2024年，全国海关将组织开展“国门利剑2024”联合行动，继续保持打击走私高压态势，不断深化反走私综合治理，坚决有效遏制走私多发高发势头。

(责编：杨曦、吕骞)

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