焦磊 实习生张泊洋

去年年底召开的中央经济工作会议强调，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。2023年，消费带动经济增长主引擎作用更加凸显。国家统计局数据显示，全年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率达82.5%。

过去一年，各地不断加码促消费政策，开展了绿色消费季、国际消费季、双品网购节等促消费活动，各项政策效应持续显现，消费潜力不断释放。与此同时，随着消费供给持续优化、产销衔接有序改善、消费场景不断创新，国内消费市场也呈现诸多新亮点。

新业态、新趋势塑造新体验

快递送到牧场羊群边、坐在村角的咖啡厅品尝咖啡、乡村土特产乘着冷链车去往全国的菜市场……数据显示，2023年全年乡村消费品零售额64005亿元，增长8%。自5月份起，乡村市场销售增速持续高于城镇。2023年，我国县域商业体系建设取得积极成效，消费市场的触角有力拓展至乡镇，实现了量的扩大。

从游人如织的旅游景点到“烟火气”十足的餐饮门店，从刷新纪录的电影票房到销售火爆的火车票，人气旺盛的消费场景，见证了我国消费市场的巨大潜力。过去一年，我国消费明显回升、整体恢复向好，不仅有量的扩大，还有质的升级、结构的优化，新业态、新趋势不断涌现，为消费塑造了新的体验。

国家统计局局长康义在判断下阶段消费走势时表示，我国消费亮点不断涌现。数字消费、绿色消费、健康消费、文娱消费等都快速发展，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品这样一些消费热点也在不断升温，不断为消费市场提质扩容增添动力。

当前，随着人民生活水平的提升，收入的稳定增长，居民消费的结构升级态势持续，体验式消费成为吸引顾客的重要手段。在永旺梦乐城武汉江夏购物中心，商场21%的面积用来强化体验类业态；在众多的实体体验式业态中，一些企业推出了停车，寻找店面，排队，电影放映等智能服务，为消费者打造独特的消费体验……数据显示，2023年，服务零售额比上年增长20%，服务零售额增速高于同期商品零售额增速14.2个百分点。

在数字经济高速发展的大背景下，数字技术与各行业加速融合，在满足人们美好生活愿望的同时，助推了消费升级和消费活力的释放。线上抢券线下消费、云端实现虚拟“试衣”……诸多新型消费模式悄然融入市民生活，带来智能化消费场景和美好生活新体验。

商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所博士梁威表示，2023年，数字消费快速发展，数字赋能优化服务消费供需匹配效率，在线文娱、在线教育、在线医疗等新业态新模式发展较快。此外，过去一年，我国消费市场呈现服务消费提质扩容、绿色消费潜力持续释放、健康消费提质升级新趋势。

“随着需求带动作用增强，我国供需衔接、经济循环状况也在不断改善。”国家统计局新闻发言人王冠华表示，今年开年冰雪旅游、冰雪运动等“火出了圈”，这既顺应了居民消费结构升级的大趋势，也展现了我国内需的潜力。

高质量供给引领新需求

供给与需求的动态平衡是经济高质量发展的基本要求，推动供给和需求高水平动态平衡关键在于高质量供给。中央经济工作会议提到“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”，这为实施扩大内需战略提供了明确的抓手。

业内分析认为，更加充分地释放消费市场的潜力，高质量产品和服务供给，可以推动供需在更高水平上实现良性循环。

在新能源领域，新能源电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用持续加速，智能网联汽车准入和上路通行试点开始启动，5G车路协同技术应用不断加快。近年来，中国自主品牌车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，实现“换道超车”。

随着我国自主品牌车企在新能源技术路线上的多线并举，市场基本盘持续扩大。1月9日，乘联会发布的最新数据显示，2023年，国内乘用车累计零售量为2169.9万辆，同比增长5.6%。自主品牌乘用车市场份额为52%，比上年同期提升4.6个百分点。

同时，国货“潮品”也正成为新的消费增长点。商务部于1月18日发布《关于组织开展2024年“老字号嘉年华”活动的通知》，将老字号作为促进国货“潮品”消费的重要切入点，围绕“国货经典 潮品焕新”组织开展展会推介、街区嗨购、平台上新、创新赋能、交流集聚、国潮出海等系列活动，着力推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

业界专家认为，中国品牌的崛起，离不开企业自身发展，中国品牌近年来在产品质量、设计、营销等方面取得了显著进步，成为赢得消费市场和口碑的关键，也是推动行业产业发展和经济增速的重要推动力之一。

梁威表示，从商品消费来看，本土制造企业围绕增品种、提品质、创品牌，在产品研发、品牌营销、场景打造供应链管理等方面不断创新，自主品牌商品质量优化，自主品牌影响力增强，形成国潮消费热点；从服务消费来看，数字赋能生活性服务创新，餐饮外卖、生鲜电商、家政服务、数字文娱、智慧医疗等平台加快发展，为居民服务消费提供便利；从消费场景来看，购物中心等实体零售企业跨界融合创新，打造策展型零售等新型消费场景，优化到店消费体验，形成线下打卡热点。

(责编：杨曦、吕骞)

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