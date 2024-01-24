人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年全国海关查扣进出口侵权嫌疑货物6.2万批次

2024年01月24日18:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，2023年，全国海关积极发挥知识产权海关保护职能作用，持续发力、重拳出击，全年累计查扣进出口侵权嫌疑货物6.2万批次、8288.9万件。

2023年，全国海关深入开展全面加强知识产权保护“龙腾行动2023”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2023”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2023”等一系列专项行动，聚焦国内外企业知识产权保护需求，强化侵权情报信息收集和大数据智慧应用，对货运、邮递、快件和跨境电商等渠道进出口侵权货物行为实施精准打击。

深化跨部门、跨区域执法协作，联合开展杭州亚运会和亚残运会知识产权保护专项行动，持续加强京津冀、长三角、粤港澳等区域海关执法联动，积极推动构建知识产权全链条保护格局。全方位、多层次开展知识产权保护宣传活动，鼓励和引导国内外权利人申请知识产权海关保护备案。2023年，新增知识产权保护备案注册用户4054家，核准知识产权海关保护备案1.9万件。

2024年，海关将聚焦重点领域、关键环节、高风险渠道持续开展知识产权保护专项行动，加强跨境电商、市场采购等新业态知识产权保护，为服务现代化经济体系建设、促进高质量发展贡献力量。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新业态、新趋势、新体验 消费对经济增长主引擎作用更加凸显
　　去年年底召开的中央经济工作会议强调，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。2023年，消费带动经济增长主引擎作用更加凸显。…
2023年全国海关立案侦办走私犯罪案件4959起
　　人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，2023年，全国海关深入开展“国门利剑2023”联合专项行动，严厉打击海南离岛免税“套代购”、濒危物种、洋垃圾、农产品、毒品等走私，不断深化反走私综合治理，全年立案侦办走私犯罪案件4959起，案值886.1亿元，打击走私工作取得明显成效。 严厉打击海南离岛免税“套代购”走私。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部