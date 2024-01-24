2023年全国海关查扣进出口侵权嫌疑货物6.2万批次
2024年01月24日18:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从海关总署获悉，2023年，全国海关积极发挥知识产权海关保护职能作用，持续发力、重拳出击，全年累计查扣进出口侵权嫌疑货物6.2万批次、8288.9万件。
2023年，全国海关深入开展全面加强知识产权保护“龙腾行动2023”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2023”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2023”等一系列专项行动，聚焦国内外企业知识产权保护需求，强化侵权情报信息收集和大数据智慧应用，对货运、邮递、快件和跨境电商等渠道进出口侵权货物行为实施精准打击。
深化跨部门、跨区域执法协作，联合开展杭州亚运会和亚残运会知识产权保护专项行动，持续加强京津冀、长三角、粤港澳等区域海关执法联动，积极推动构建知识产权全链条保护格局。全方位、多层次开展知识产权保护宣传活动，鼓励和引导国内外权利人申请知识产权海关保护备案。2023年，新增知识产权保护备案注册用户4054家，核准知识产权海关保护备案1.9万件。
2024年，海关将聚焦重点领域、关键环节、高风险渠道持续开展知识产权保护专项行动，加强跨境电商、市场采购等新业态知识产权保护，为服务现代化经济体系建设、促进高质量发展贡献力量。
(责编：杨曦、吕骞)
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