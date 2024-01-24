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2023年全国海关检出检疫性有害生物7.5万种次

2024年01月24日18:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从2024年全国海关工作会议获悉，2023年，全国海关严格进出境动植物检疫，严防外来物种入侵，检出检疫性有害生物7.5万种次，从进境寄递和旅客携带物品中查获外来物种1186种、3123批次，其中“异宠”296种、4.4万只。

作为守护国门安全的第一道屏障，海关坚决贯彻落实习近平生态文明思想，强化监测预警，构建监测网络，及时开展风险评估和应急处置。严格检疫查验，深化智能化装备和技术应用，进一步提升查验成效。2023年7月，海关总署宣布在全国各口岸集中统一开展为期三年的严防外来物种入侵专项行动。

为严惩违规违法行为，海关总署联合最高人民法院和最高人民检察院开展行动，依法惩治非法引进外来入侵物种犯罪。加强联防联控，强化信息共享和执法互助，形成防控合力。加大宣传教育力度，通过政策解读和案例警示，营造全社会共同参与防控的良好氛围。

2024年，海关将着力构建外来物种入侵口岸防控体系，深入推进严防外来物种入侵三年专项行动，严厉打击非法引进外来物种行为，为美丽中国建设积极贡献力量。

(责编：杨曦、吕骞)
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