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跨境资金流动稳定性提升 推进外汇便利化改革助力经济回升向好

人民网记者 杜燕飞
2024年01月24日19:16 | 来源：人民网
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2023年人民币汇率在复杂的形势下保持基本稳定，预判2024年人民币汇率将继续在合理的均衡水平上保持基本稳定；2023年我国外汇市场整体保持平稳状态，预判2024年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升；深化外汇便利化改革，推进外汇便利化进程，其目的是使我国经济回升向好、长期向好的态势更加稳固……

1月24日，在国新办举行的“贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况”新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新就人民币汇率走势、外汇市场运行情况、推进外汇便利化改革等方面，进行了详细解答。

人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定

“2023年，在岸人民币汇率跟美元比跌了2%，离岸跌了2.5%，去年新兴市场国家的货币指数下跌3.8%。日元下跌7.3%，韩元下跌2.7%。结合在一起，可以更加全面看2023年人民币汇率变化。汇率短期的影响因素是多元的，比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、风险事件等，中长期走势根本上取决于经济基本面。我们判断，2024年人民币汇率将继续在合理的均衡水平上保持基本稳定。”潘功胜表示。

潘功胜认为，支撑人民币汇率的因素主要有以下几个方面：一是国内经济稳健运行。我国经济具有良好稳固的基本面，保持长期向好的总体趋势，这是人民币汇率基本稳定的重要基础。

二是外部国际金融环境出现了一些变化。市场对美联储货币政策的转向以及美元升值动能减弱，中美货币政策周期的错位有望得到改善，这将推动中美利差趋于收敛，有助于人民币汇率和跨境资金流动更加趋于稳定和平衡。

三是人民币资产具有较好的投资和避险价值。我国金融市场对外开放持续推进，人民币债券作为全球少数价格稳定的金融市场，对于境外投资者具有较强的吸引力。从2023年9月份以来，我国人民币债券市场已经连续四个月净流入，境外投资者持有的境内债券规模增加近5000亿元。

四是汇率稳定的微观基础更加坚实。国际收支基本平衡，经常项目差额和GDP的比例始终保持在合理区间，2023年前三季度是1.6%。跨境贸易和投融资便利化程度持续提高，跨境资金流动双向均衡。外汇市场韧性增强，参与主体更加成熟。我国外汇市场成熟度大大提升。汇率避险工具的使用更加广泛，人民币国际化使用水平快速提升，经营主体能够更好地应对外部冲击和汇率变动。

“中央经济工作会议和中央金融工作会议强调，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。历史实践多次证明，人民银行、外汇局作为外汇市场的监管者，有经验、有能力、有信心应对各种冲击和挑战，维护我国外汇市场的稳定运行。”潘功胜表示，下一阶段，人民银行、外汇局将坚持汇率主要由市场供求决定，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。同时，坚持底线思维，丰富应对工具，防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化。

我国跨境资金流动稳定性将进一步提升

“从外汇局统计的数据看，近期我国跨境资金流动更加平稳，体现在经常账户继续保持较高规模的净流入。2023年全年经常账户顺差将达到2800亿美元左右，其中货物贸易顺差将超过6000亿美元，这在历史上也是次高值。而且近期外资来华投资也呈现积极向好态势。2023年9月以来外资连续四个月净增持境内债券已经累计超过640亿美元。”朱鹤新表示，预判2024年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升，经常账户将保持合理规模顺差，而且资本项下外资流入将更加活跃。

朱鹤新说，一方面，我国产业链非常完整，产业升级持续推进，生产制造能力强，这也为我国货物贸易带来竞争力。对外贸易产品和市场日益多元化，稳外贸以及区域合作政策效果逐步显现，新的出口增长点将不断涌现，经营主体越来越多，经营主体生产的产品竞争力也越来越强，我国合作的区域和合作的国家也会越来越多，这会增强外贸的稳定性。

另一方面，资本项下的外资流入将更加活跃。预判2024年美联储货币政策一些变化，其外溢性的压力逐步减少，使得我国外部金融条件更加趋于缓和，国际投资将恢复活跃，外商投资有望企稳回升。同时，因为我国拥有完整的产业链、超大规模市场，近年来人民币资产多元化和分散化投资的价值会日渐凸显。

五方面持续发力推进外汇便利化改革

朱鹤新表示，在统筹高质量发展和高水平安全的基础上，深化外汇便利化改革，从五方面持续用力，推进外汇便利化进程，其目的是要服务实体经济，使我国经济回升向好、长期向好的态势更加稳固。

一是在积极推进跨境贸易和投融资便利化上持续发力。重点是不断提升科技创新和中小企业上覆盖面，通过科技赋能跨境金融服务平台，为中小企业解决一些问题，中小企业也要通过跨境电商、海外仓等平台进行发展。同时，要通过外汇便利化，让科创企业跨境融资方面得到便利。此外，外汇局在完善企业汇率风险管理服务方面应该体现主动性。

“2023年12月，我们出台了九项跨境贸易和投融资一揽子的举措，助力外贸外资。核心的问题是政策都有，怎么使政策真正落地，把政策不断地评估完善，让企业真正能感觉到便利，真正能惠企利民，这是非常重要的。”朱鹤新说。

二是在稳步推进高水平制度型开放上持续用力。稳步扩大跨境贸易投资高水平开放的试点，完善跨国公司本外币一体化资金池业务试点，很多企业有这方面需求，要在试点的基础上更加推广。统一境外投资者境内证券期货投资资金管理规则，支持区域开放创新，促进境内外金融市场互联互通，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

三是在稳慎扎实推进人民币国际化上持续用力。人民币国际化是方向、是趋势。2023年货物贸易人民币跨境收付占比上升比较快，已经占到25%了，是近年来的最高水平。下一步，要聚焦贸易投资便利化，加强本外币协同，进一步完善跨境人民币相关政策和基础设施，更好满足境外投资者配置、持有人民币资产和风险对冲的需要。同时要积极支持离岸人民币市场稳步发展，特别是要强化香港离岸人民币市场的枢纽动能。

四是完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理上还是要持续用力。一方面，完善跨境资金流动监测预警响应机制，加强市场沟通和预期引导，保持人民币汇率基本稳定。另一方面，强化外汇领域监管全覆盖，加强跨境人民币监管，及时发现处置异常情况，严厉打击违法违规的活动。

“近期外汇局出台了《银行外汇展业管理办法（试行）》。这里有一个核心问题，就是关于尽职免责问题，这是各家银行非常关注，《办法》中已有体现。如果试点顺畅，希望有更多银行加入到这个体系中来，其目的是更好地推进便利化，更好地为企业等经营主体服务。”朱鹤新表示。

五是在完善中国特色外汇储备经营管理上还要持续用力，要全力保障外汇储备资产的安全流动和保值增值。

(责编：杨曦、吕骞)
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