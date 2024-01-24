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铁路迎来春运节前售票高峰 累计发售春运车票6108万张

2024年01月24日19:31 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，1月23日，铁路12306开始发售2月6日（腊月廿七）车票，全国铁路共发售车票1893.7万张，进入春运节前售票高峰，此轮售票高峰预计持续到1月26日。自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票1.9亿张，其中春运期间车票6108万张、同比增长159%。铁路12306单日最高售票量1893.7万张、单日最高访问量达629.2亿次。

国铁集团客运部负责人介绍，2024年铁路春运是疫情平稳转段后第一个常态化春运，旅客购票出行需求旺盛。从目前预售情况看，2月3日至6日，深圳至贵阳、深圳至南宁、深圳至武汉、深圳至重庆、广州至重庆、广州至贵阳、广州至武汉、北京至哈尔滨等方向的车票较为紧张。预售期内，广州至成都、广州至南昌、上海至武汉、上海至北京、上海至青岛、北京至长春、北京至沈阳、北京至济南、北京至大同、北京至呼和浩特等方向部分车次仍有余票，旅客朋友可及时购买。

该负责人表示，春运期间旅客出行相对集中，部分地区和时段运能较为紧张，尤其在一些热门方向的线路上，始发、终到时刻点好、全程旅行时间较短的列车，更受旅客朋友青睐，车票更为“抢手”。为提高购票成功率，铁路部门建议旅客朋友可选择错峰出行，或使用铁路12306候补购票功能，提报多个“日期+车次+席别”组合的候补订单，延长候补兑现时间。铁路部门也将根据候补情况，进一步挖掘运输潜力，尽最大可能满足旅客购票需求。同时，铁路12306提供了中转购票功能，没有买到直达车票的旅客朋友，可以选择此功能购买分段车票实现中转换乘出行。

该负责人介绍，为应对春运售票高峰，提升旅客购票体验，铁路12306采取了一系列有效措施，推出了购票需求预填、起售时间提醒、学生和务工人员预约购票专区等新功能，优化升级了候补购票功能，扩大车票改签范围，加大非紧张时段、方向列车的票价优惠力度。同时提前对铁路12306进行系统资源补强、网络带宽扩容升级，加强日常巡检和安全监控，精准拦截恶意“抢票”软件，有效应对单日最高629.2亿次的超大访问量，确保了售票系统安全稳定运行。

铁路部门提示广大旅客朋友，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)
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