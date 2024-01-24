人民网北京1月24日电 （记者杜燕飞）“未来，中国内地金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会变，对外资合法权益的保障不会变，为外资提供更好营商环境的方向不会变，金融业开放的大门将越开越大。”金融监管总局局长李云泽24日在香港第十七届亚洲金融论坛上表示。

李云泽表示，对外开放是中国长期坚持的基本国策，也是中国金融业改革发展的重要动力。近年来，中国内地金融业加快形成更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放格局，陆续出台50余条开放新措施，取消了外资持股比例限制，减少了外资准入数量型门槛。目前，境外24家全球系统重要性银行均在内地设有机构，境外40家最大的保险公司已有近半数进入内地。外资机构深度参与内地金融市场，在推动经济发展和畅通国内国际双循环中发挥着不可替代的重要作用。

“下一步，金融监管总局将继续坚持‘引进来’和‘走出去’并重，稳步扩大制度型开放，研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措，支持更多外资机构来华展业兴业。”李云泽说。

李云泽表示，香港是全球知名的国际金融中心，在经济自由度、金融市场深度、国际化法律环境和人才储备等方面具有显著优势。下一步，金融监管总局将继续加强与香港方面的双边监管合作，在CEPA框架下不断推进向港澳更高水平开放，全力支持香港发挥在“一国两制”下的独特优势，不断巩固提升香港国际金融中心地位。

一是进一步深化内地与港澳金融市场互联互通。持续优化“跨境理财通”试点，支持更多合格投资者参与，不断扩大合格投资产品范围。支持金融机构积极参与沪深港通、债券通等机制安排。研究出台提升大湾区保险服务便利化水平的政策措施。

二是提升内地银行业保险业对港澳的开放水平。支持进一步扩大港澳银行内地分行的业务范围，积极探索研究港澳银行内地分行开办银行卡等业务。按照内外一致原则，研究降低港澳金融机构参股内地保险公司的准入门槛。

三是支持香港巩固离岸人民币业务枢纽地位。支持中资银行保险机构在港发行人民币计价的绿色债券，深化内地和香港的绿色金融合作。支持中资保险机构在港发行人民币计价的巨灾债券，促进香港离岸人民币债券市场发展。

四是支持中资金融机构扎根服务香港本地市场。支持中资银行保险机构持续完善对香港实体经济的金融服务，发挥内外联动优势参与香港北部都会区、绿色金融中心和科创中心建设。支持中资银行保险机构在香港设立区域总部。

(责编：杨曦、吕骞)

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