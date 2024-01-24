1月22至23日，亚太贸易协定工商领导人会议暨首届亚太工商合作发展论坛在成都举办。图为活动现场。

1月22至23日，亚太贸易协定工商领导人会议暨首届亚太工商合作发展论坛在成都举办。这次活动以“面向未来，推动亚太经济全球化，共建亚太绿色经济圈”为主题，先后举办了亚太贸易协定工商领导人闭门会、扩大会和首届亚太工商合作发展论坛。

亚太贸易协定工商领导人会议通过了“亚太贸易协定工商会2024至2026政策文件”和“2024至2028发展规划（框架）建议”。“亚太贸易协定工商会2024至2026政策文件”概述了亚太贸易协定工商会的战略重点，强化其在促进亚太贸易协定成员国之间贸易投资和能力建设，以及将亚太贸易协定贸易区与世界其他地区联系起来的关键作用。“2024至2028发展规划（框架）建议”则强调了未来五年亚太贸易协定工商会做好顶层设计、服务成员发展、加强双边合作、促进数字经济、坚持绿色发展、加强人文交流等12项行动方案和措施。

首届亚太工商合作发展论坛紧紧围绕联合国2030可持续发展议程和推动亚太地区绿色发展、共建亚太绿色经济圈进行讨论。联合国亚太经济社会委员会、联合国工发组织的代表，外国驻华使领馆代表，亚太贸易协定七国工商领导人国家代表，中国相关协会、中小企业服务机构、政府研究机构、企业代表均在论坛上分别就绿色低碳经济、金融服务绿色产业发展、数字经济对绿色经济的促进作用、政策对绿色经济的影响以及对不发达国家进行绿色援助等问题提出建议。各国代表一致认为，目前，广大发展中国家正处在商机与挑战的十字路口，应该抓住绿色发展的机遇，解决绿色发展中遇到的的问题，提升可持续绿色发展的韧性。

亚太贸易协定工商会是联合国亚太经济社会委员会亚太贸易协定常务委员会第50次会议同意，亚太部长理事会第四届常务委员会批准设立的，旨在推动投资自由化，贸易便利化的的区域多边国际组织，总部设在中国北京。

会议由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会指导，亚太贸易协定工商会和中国国际公共关系协会主办。（记者殷晓霞）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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