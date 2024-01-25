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生态环境部：2024年积极推进美丽中国先行区建设

2024年01月25日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （欧阳易佳）1月23日至24日，生态环境部在京召开2024年全国生态环境保护工作会议。会议总结2023年生态环境保护工作，分析当前面临形势，安排部署2024年重点任务。会议确定，2024年要抓好八个方面重点任务，包括推进美丽中国先行区建设，推动建立美丽中国建设实施体系和推进落实机制，研究制定成效考核指标体系及考核办法，分层次推动美丽中国建设地方实践。

会议认为，过去一年，面对严峻复杂的生态环境保护形势，全国生态环境系统迎难而上、积极作为，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，大力推进美丽中国建设，在全力支撑服务经济运行整体好转的同时，顶住气象条件极为不利等多重压力，生态环境质量实现稳定改善。

会议确定，2024年要抓好以下八个方面重点任务。一是积极推进美丽中国先行区建设。推动建立美丽中国建设实施体系和推进落实机制，研究制定成效考核指标体系及考核办法，分层次推动美丽中国建设地方实践。二是持之以恒打好污染防治攻坚战。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强固体废物和新污染物治理。三是积极推动绿色低碳高质量发展。全力服务支撑经济运行持续好转，深入推进城市和产业园区减污降碳协同创新。推动实施生态环境领域重大工程。积极应对气候变化，健全全国碳交易市场，强化碳市场数据质量日常监管。四是加大生态保护修复监管力度。加强生态破坏问题排查整治，推动实施生物多样性保护重大工程，强化生态安全风险防范。五是确保核与辐射安全。推动建立现代化核安全监管体系，加强核动力厂、研究堆、核燃料循环设施运行监督和环境监管，强化重点核设施退役治理工作。六是加强生态环境督察执法和风险防范。深入推进中央生态环境保护督察，持续提升生态环境监管执法效能，加强环境风险防控和环境事件应急处置。七是大力推进生态环境领域科技创新。加强生态环境科技平台建设，打造生态环境领域战略科技力量，促进生态环境科技成果转化，拓展数字技术应用。八是加快健全现代环境治理体系。深化生态环境领域改革，健全生态环境法规政策标准，加快建立现代化生态环境监测体系，推进生态环保全民行动，深化生态环境和气候领域国际对话合作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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