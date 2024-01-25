人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家版权局：2022年中国版权产业增加值占GDP的7.41%

2024年01月25日13:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月25日电 （记者任妍）近日，国家版权局指导中国新闻出版研究院完成“2022年中国版权产业经济贡献”的调研报告。调研显示：2022年，中国版权产业的行业增加值为8.97万亿元人民币，同比增长5.83%，占GDP的比重为7.41%，与上年持平。其中，核心版权产业的行业增加值为5.66万亿元人民币，同比增长5.76%。版权产业逐步成为激发全民族文化创新创造活力、建设文化强国的重要力量。

据介绍，从2012年至2022年，中国版权产业的行业增加值从3.57万亿元人民币增长至8.97万亿元人民币，占GDP的比重从6.87%上升至7.41%，提高0.54个百分点。其中，核心版权产业的行业增加值从2.06万亿元人民币增长至5.66万亿元人民币，占GDP的比重从3.97%上升至4.68%，提高0.71个百分点，软件和信息技术服务、电子信息制造、数字出版、广播电视等新业态发展状况良好，持续发挥对版权产业经济贡献的拉动作用，是引领版权产业高质量发展的“主力军”。

中国版权产业稳中向好，对促进高质量充分就业发挥了积极作用。据悉，2022年，中国版权产业的城镇单位就业人数为1600.05万人，占全国城镇单位就业总人数的比重为9.58%，同比提高0.08个百分点。中国版权产业对外贸易以进促稳，对巩固外贸外资基本盘具有重要意义。2022年，中国版权产业商品出口额为4638.75亿美元，同比增长1.37%，占全国商品出口总额的比重为13.03%，连续多年在全国商品出口总额中的比重稳定在11%以上。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家版权局：2022年中国版权产业增加值占GDP的7.41%
　　人民网北京1月25日电 （记者任妍）近日，国家版权局指导中国新闻出版研究院完成“2022年中国版权产业经济贡献”的调研报告。调研显示：2022年，中国版权产业的行业增加值为8.97万亿元人民币，同比增长5.83%，占GDP的比重为7.41%，与上年持平。…
金融支持力度加强 巩固和增强经济回升向好态势
　　进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能，引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度；牵头成立中美、中欧金融工作组，加强宏观经济政策协调，共同夯实全球金融安全网；落实首套房贷利率政策动态调整机制，配合城市政府因城施策调整房贷利率政策下限，优化房贷、消费贷、经营贷等个人贷款的利率关系…… 2023年，我国现代金融调控体系、金融监管体系、金融机构体系、金融产品和服务体系、金融基础设施体系建设持续推进，金融服务实体经济和防控风险能力显著增强，中国央行的国际影响力和人民币国际化水平也有了较大提升，为金融强国建设奠定了良好基础。 对此，中国人民银行（以下简称“人民银行”）行长潘功胜在1月24日由国新办举行的“贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展新闻发布会”上表示，要坚持金融服务实体经济的根本宗旨，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部