人民网北京1月25日电 （记者任妍）近日，国家版权局指导中国新闻出版研究院完成“2022年中国版权产业经济贡献”的调研报告。调研显示：2022年，中国版权产业的行业增加值为8.97万亿元人民币，同比增长5.83%，占GDP的比重为7.41%，与上年持平。其中，核心版权产业的行业增加值为5.66万亿元人民币，同比增长5.76%。版权产业逐步成为激发全民族文化创新创造活力、建设文化强国的重要力量。

据介绍，从2012年至2022年，中国版权产业的行业增加值从3.57万亿元人民币增长至8.97万亿元人民币，占GDP的比重从6.87%上升至7.41%，提高0.54个百分点。其中，核心版权产业的行业增加值从2.06万亿元人民币增长至5.66万亿元人民币，占GDP的比重从3.97%上升至4.68%，提高0.71个百分点，软件和信息技术服务、电子信息制造、数字出版、广播电视等新业态发展状况良好，持续发挥对版权产业经济贡献的拉动作用，是引领版权产业高质量发展的“主力军”。

中国版权产业稳中向好，对促进高质量充分就业发挥了积极作用。据悉，2022年，中国版权产业的城镇单位就业人数为1600.05万人，占全国城镇单位就业总人数的比重为9.58%，同比提高0.08个百分点。中国版权产业对外贸易以进促稳，对巩固外贸外资基本盘具有重要意义。2022年，中国版权产业商品出口额为4638.75亿美元，同比增长1.37%，占全国商品出口总额的比重为13.03%，连续多年在全国商品出口总额中的比重稳定在11%以上。

(责编：杨曦、吕骞)

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