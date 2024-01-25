焦磊

去年年底召开的中央经济工作会议提出，“引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度”“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”。

绿色是高质量发展的鲜明底色。加大绿色金融产品创新，丰富金融服务形式，是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要路径。金融机构如何服务产业绿色低碳转型？如何助力地方经济绿色化、低碳化发展？近日，人民网深入采访金融机构和企业，探寻绿色金融发展写下的鲜活注脚。

“贷”动水资源保护 破解“化工围江”困局

滔滔江水穿过三峡大坝，一路向东奔腾不息。

宜昌，素有“三峡门户”“川鄂咽喉”之称，是长江生态大保护的立规之地，肩负着“一江清水东流、一库净水北送”的政治责任和特殊使命。

化工产业是宜昌第一个产值过千亿元的产业，而大量化工企业的排污水严重威胁着长江生态安全。湖北宜昌姚家港化工园区成立于2008年，园区现有工业企业104家，已形成新能源、新材料、医药化工、资源综合利用四大集群。近年来，随着园区规模的扩大，园区内排污水量已经接近现有污水处理厂日处理规模极限，枝江市木渣湖污水处理厂改造升级项目提上日程，但项目改造的资金投入一时让公司负责人犯了难。

守护母亲河刻不容缓。邮储银行枝江市支行了解到企业的融资需求后，省、市、县行三级联动，迅速为客户制定金融服务方案，及时为该企业扩建项目授信1.5亿元绿色贷款，提升园区污水专业化处理能力，助力水资源高效循环利用。

姚家港化工园区公共管廊。人民网 焦磊摄

除污水处理升级改造项目外，姚家港化工园启动了新一轮扩规升级，为了方便园区内需要管道运输的污水和蒸汽排进排出，园区重点推进2023年宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设工程项目（二期）。“项目建设后，姚家港化工园区企业化工物料、蒸汽、污水等介质全封闭、全管道输送，降低了污水、物料等介质的泄漏风险，较大程度规避了污染外泄风险和降低了环境治理成本。”姚家港绿色化工投资控股集团有限公司相关负责人表示，在贷款审批过程中，邮储银行为项目制定了专门的金融服务方案，开辟了贷款绿色通道，两周内便完成了项目贷款的审批，快速解决了项目建设资金缺口问题。

姚家港化工园升级改造项目是金融助力宜昌化工产业向绿而行的一个缩影。

此前，因为有全国闻名的丰富磷矿资源，加之紧邻长江黄金水道，宜昌一度陷入“化工围江”困局。近年来，宜昌坚持绿色发展先行，注重产业结构优化升级，重点围绕长江大保护生态治理，多措并举，提升产业绿色转型升级。

宜昌市地方金融工作局副局长刘明兴介绍，为破解“化工围江”困局，宜昌市建立重点企业清单，组织金融机构“一对一”对接，累计为66家化工企业发放贷款近84亿元，为全市化工绿色转型提供了有力的金融支持。

优化绿色金融发展布局 聚力长江生态环境保护

去年11月27日召开的中央政治局会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发，在高水平保护上下更大功夫，守住管住生态红线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

聚焦聚力长江流域高质量的生态环境保护，中国人民银行宜昌市分行、宜昌市地方金融工作局引导全市金融部门不断提升绿色金融创新与服务能力，优化绿色金融发展布局，推动绿色信贷规模持续增长，以绿色金融助力宜昌长江大保护典范城市建设，为宜昌高质量发展贡献金融力量。

随着宜昌城市经济不断发展，化工行业、医疗行业及高新技术行业等企业越来越多，化工废料、医疗废料也必须同步得到有效处理。

姚家港工业废物处理及资源化项目。人民网 焦磊摄

为响应“长江大保护”战略方针，北控城市环境资源（宜昌）有限公司投产姚家港工业废物处理及资源化项目一期，服务于宜昌市工业产业转型升级和化工园区循环化改造需要，年处理工业危险废物10万吨，处置类别覆盖《国家危险废物名录》中的38个大类和3327个小类，为湖北地区化工产业绿色化和长江大保护做出了积极贡献。

在项目融资过程中，邮储银行宜昌市分行负责人徐玲带队现场调查，制定“一企一策”，从授信到审批，及时为该公司危险废物处理项目授信1.8亿元，帮助企业大幅提升了危险废物处理能力。“长江大保护，宜昌邮储人坐不住也等不得。”徐玲说。

邮储银行湖北省分行公司金融部总经理陈亚君介绍，近年来，邮储银行湖北省分行创新产品服务，重点围绕清洁能源开发、企业节能减排、固废污水处理等领域信贷投放，助力地方经济绿色、低碳高质量发展。

国家金融监督管理总局宜昌监管分局办公室副主任董灿介绍，宜昌市先后制定《关于加快绿色金融发展的指导意见》《宜昌市创建绿色金融改革创新试验区实施方案》等政策和规定，引导金融机构向生态环保领域倾斜；对金融机构绿色金融业务进行监管，加强对金融机构环境风险的评估，推动金融机构将环保因素纳入风险管理体系；引导金融机构推动绿色金融转型。通过引导、督促和约束等手段，推动金融机构加强绿色金融体系建设，促进绿色金融产品的创新和发展。

数据显示，截至2023年三季度末，宜昌市绿色贷款余额达1606.3亿元，同比增长44.07%，高于各项贷款增幅28.2个百分点。

加大绿色信贷投放 贯彻新发展理念

“宜昌通则三峡通，三峡通则长江通。”自正式开放通航以来，20年间，三峡船闸累计通过船舶99.3万余艘次、旅客1223.9万余人次，过闸货运量达19.1亿吨，持续助力长江黄金水道发挥“黄金效益”。

作为水运的交通载体，船舶绿色化成为大势所趋。

“这条跑了近十年的船，吨位小、噪音大、排放大，要加紧改造，为子孙后代留下绿水青山。”枝江盛懋船业有限公司总经理屈扬说。

乘减排之风，屈扬积极响应国家号召，推进船舶绿色转型。“近几年，为了节能减排，公司大力研发新技术，目前公司已有30多项发明专利。”屈扬表示，邮储银行宜昌市分行对普惠小微和绿色金融发展尤为支持，当知晓公司计划打造新能源船舶后，主动上门推荐了线上纯信用贷款产品“科创e贷”。

“枝江盛懋船业因厂区所处位置特殊，厂房无法办理相关的产权证，因此无法提供合适抵押物。”邮储银行宜昌市分行普惠金融事业部总经理易锐表示，在了解到企业的实际情况后，客户经理迅速为企业匹配了信用类贷款产品，从申请到完成授信并放款500万元，仅用一天时间，切实快速地解决了企业资金需求。

近年来，邮储银行湖北省分行大力发展绿色金融，积极运用碳减排支持工具，优先支持绿色交通运输、可再生能源、清洁能源、绿色建筑、节能环保、碳减排技术、植树造林等绿色金融与气候融资重点领域，全力支持生态保护与绿色发展。截至2023年10月末，邮储银行湖北省分行绿色贷款余额237亿元，本年净增44亿元。

印发《中国邮政储蓄银行湖北省分行2023年区域授信政策指引》《中国邮政储蓄银行湖北省分行2023年风险政策与风险限额方案》……陈亚君介绍，邮储银行湖北省分行将绿色金融确定为全行发展战略，不断优化政策、制度，完善管理机制。授信方面，用好碳减排支持工具，积极支持清洁低碳能源体系建设，全力支撑绿色信贷规模做大做强；风险方面，对公司金融业务、普惠金融业务、消费信贷业务等条线实施行业限额管控，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，积极支持“两高”等传统行业绿色低碳转型发展。

“发展绿色金融既是助力国家实现‘双碳’目标的战略选择，也是邮储银行实现高质量发展的内在要求。”陈亚君表示，邮储银行始终与国家战略、地方经济发展同频共振，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，不遗余力加大绿色信贷投放，为地方经济高质量发展提供强有力支撑和保障。（实习生罗韵、张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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