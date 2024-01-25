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尺素金声丨从1到10000，肯德基在中国市场做对了什么？

2024年01月25日14:05 | 来源：人民日报客户端
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冬日暖阳。2023年12月15日，浙江杭州京杭大运河畔，第10000家肯德基餐厅正式开业。“没想到从小吃到大的肯德基这么好‘拍’。”消费者赵柠捧着经典超值全家桶在落地窗前拍照打卡。

肯德基首批员工于东兴至今记忆犹新，1987年11月12日，在北京前门西大街正阳市场1号，肯德基成为首个进入中国的西式快餐品牌。“当时这是全世界最大的肯德基餐厅，三层楼高，可容纳500多人。开业那天下着雪，但门口顾客排起了长队。”于东兴回忆。

从京杭大运河的北端到南端，作为西式快餐品牌的肯德基，在中国市场深耕36载，走进1900多个城镇，年服务10多亿人次消费者。从1到10000，肯德基在中国市场做对了什么？

最重要最正确的是：始终看好中国，始终坚定投资信心。

“我们一直对中国市场充满信心。中国是世界上增长最快的经济体之一，14亿多人口，这么大的经济规模，这些对于餐饮行业来说是极其重要的。投资中国，无论过去、现在还是未来，都是我们坚定的选择。”百胜中国首席执行官屈翠容说。

以万为始，肯德基站上新起点。屈翠容说：“我们将迈入下一个快速增长阶段，期望到2026年，让肯德基的美食和服务覆盖中国超7亿消费者，人群规模实现50%以上的增长，让肯德基成为触手可及的每日餐饮。”

深耕市场，顺应消费升级。

市场是全球最稀缺的资源。36年来，肯德基坚持以中国消费者的口味偏好为中心，不断进行产品创新、开发，量身定制推出老北京鸡肉卷、川辣嫩牛五方、皮蛋瘦肉粥等特色产品。为满足年轻人快节奏的生活，推出宅急送、外带速取、24小时餐厅等服务。

大众餐饮是服务消费热点之一，谁赢得消费者的心，谁就能赢得市场主动权。肯德基中国品牌总经理汪涛表示，从“吮指原味鸡”到中国特色的“秘汁全鸡”，从首店到今天的小镇餐厅、公园餐车，肯德基坚持“永远美味、永远陪伴、永远美好”的品牌理念，用心满足中国消费者不断升级的餐饮需求。

融入中国，数字化赋能企业创新。

在万店开业仪式上，肯德基正式发布名为“MENU X”的AI食物创造平台，“数字化”与“产品开发”深度融合，引领行业创新。

今天，数字消费已融入中国人的日常生活。顺应潮流，肯德基不断加快数字化赋能。从一块鸡肉、一片生菜开始，数字平台、人工智能，打通从农场到消费者的全链路底层能力；较早启动手机自助点餐；全线接入移动支付；整合超级APP……一系列举措帮助公司优化了成本结构，加速了产品研发速度，提升了消费体验。

从1到10000，肯德基快速发展的历程，也见证了中国持续优化的营商环境。

“几年前，相关部门简化办证监管流程，餐饮企业只需办理餐饮服务许可证，不需再办理公共场所卫生许可证，为企业节省了大量的人力投入和开支；前两年，相关部门将餐饮业纳入了增值税全额留抵退税范围，帮助企业盘活了企业积累多年的增值税留抵资产。”肯德基相关负责人介绍。

企业获得感背后是一项项精准有力的政策。今年刚开年，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，明确提出“开办餐饮店‘一件事’”，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。这些年来，从“先证后照”改为“先照后证”，到“五证合一、一照一码”全面铺开，再到全国范围内实施“多证合一”改革，到2020年底，企业开办时间由平均22.9天压缩到4个工作日以内。世界银行发布的营商环境报告显示，中国营商环境由2012年的第91位跃升至2020年的第31位。

中国饭店协会会长陈新华说：“2023年，全国餐饮收入突破5.2万亿元，创造了新纪录。当前餐饮市场发展信心进一步恢复，充分体现了中国经济回升向好的态势。中国拥有世界上最有潜力的超大规模市场，随着一系列政策措施落地见效，中国市场对外商投资的‘磁吸力’会越来越强。”

肯德基的故事是一个缩影。2023年中国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%。

事实有力地证明：“中国已经成为最佳投资目的地的代名词，下一个‘中国’，还是中国”。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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